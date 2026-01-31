Samstag, 31. Januar 2026
Meinungsfreiheit & Zensur

Aufrecht und mutig: Stefan Niehoff verstorben

David Berger
By David Berger
(David Berger) Stefan Niehoff ist tot. Er starb heute (31. Januar) an den Folgen eines Schlaganfalls, den er in der Vorweihnachtszeit erlitten hatte. Niehoff war bundesweit bekannt geworden durch die sogenannte „Schwachkopf-Affäre“. In einer Zeit, in der Gratismut als Heldentum gefeiert wird und echter Mut und Freisinn vor Richterstühlen landen, wurde Niehoff wider Willen zu einem über Deutschland hinaus bekannten Helden der Meinungsfreiheit.

Auslöser für die Affäre war ein von ihm weiterverbreitetes satirisches Meme auf der Plattform X, das den damaligen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Anlehnung an eine Shampoo-Werbung als „Schwachkopf Professional“ darstellte.

Nach einem Strafantrag Habecks kam es im November 2024 zu einer Hausdurchsuchung bei Niehoff, was eine breite öffentliche Debatte über Meinungsfreiheit und staatliche Verhältnismäßigkeit auslöste .

Im Zuge der Ermittlungen wurden weitere Social-Media-Beiträge Niehoffs überprüft. Ein Vorwurf der Volksverhetzung wurde fallen gelassen, dennoch verurteilte das Amtsgericht Haßfurt ihn im Jahr 2025 wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu einer Geldstrafe. Das Gericht argumentierte, dass eine kritische Einordnung der verwendeten historischen Bilder nicht eindeutig erkennbar gewesen sei. Die Verteidigung kündigte Berufung an.

Er wird auch nach seinem Tod weiterwirken

Der Fall entwickelte sich über den konkreten Anlass hinaus zu einem Symbolstreit über die Grenzen politischer Beleidigung, den besonderen Schutz von Amtsträgern durch § 188 StGB und mögliche Einschüchterungseffekte gegenüber Bürgern. Auch nach Niehoffs Tod wird die Affäre als Referenzpunkt in der anhaltenden Diskussion um Meinungsfreiheit und staatliche Eingriffe im digitalen Raum nicht mehr zu verdrängen sein.

In einer Zeit, in der Gratismut als Heldentum gefeiert wird und echter Mut und Freisinn nach demütigenden Hausdurchsuchungen vor Richterstühlen und nicht selten auch hinter Gefängnismauern landet, wurde der sich liebevoll um seine Frau und behinderte Tochter sorgende Franke wider Willen zu einem über Deutschland hinaus bekannten Helden der Meinungsfreiheit.

Mit einer unglaublichen Gelassenheit und Charakterstärke untersagte er den wegen des Schwachkopf-Meme aufmarschierten Polizisten etwa seinen PC mitzunehmen, schließlich brauche er den noch. So in einem viel bewunderten Auftritt im Bundestag vergangenes Frühjahr, bei dem ich das Glück hatte, ihn persönlich kennen zu lernen. Trotz dieser gelassenen Wirkung nach außen, ist nicht auszuschließen, dass Niehoffs Schlaganfall und damit früher Tod durch die totalitären Maßnahmen von Gesinnungsjustiz und „UnsererDemokratie“ mit verursacht wurde.

Requiescat in Pace!

