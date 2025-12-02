„Die Nazis sie sind wieder da, sie nennen sich jetzt Antifa“

“The Fascism of tomorrow will never say ‚I am Fascism.‘ It will say: ‚I am anti-Fascism.’”

… so ein Spruch, den gleichgeschaltete Staatsanwaltschaften über Umwege und erfolglos bereits verbieten lassen wollten. Sollte das vielleicht daran liegen, dass er eine unangenehme Wahrheit zum Ausdruck bringt, die sich bei den linksfaschistischen Krawallen von Gießen am vergangenen Wochenende erneut bestätigt sah? Unser Fundstück der Woche dazu stammt – laut Bodo Schiffmann – von Prof. Dr. Stefan Hockertz:

Ihr wollt ein Parteiverbot? Das wollten Nazis auch.

Ihr wollt Zensur des gesprochenen Wortes? Das wollten Nazis auch.

Ihr wollt Meldeportale für „falsche“ Meinungen? Das wollten Nazis auch.

Ihr wollt Verlage verbieten? Das wollten Nazis auch.

Ihr wollt Rundfunk auf Regierungslinie? Das wollten Nazis auch.

Ihr wollt vermummte Angreifer gegen Oppositionelle? Das wollten Nazis auch.

Ihr wollt Parteitage der Opposition blockieren? Das wollten die Nazis auch.

Ihr wollt Kontaktschuld? Das wollten Nazis auch.

Ihr wollt die totale Überwachung von oben? Das wollten Nazis auch.

Ihr wollt das Wahlrecht entziehen? Das wollten Nazis auch.

Ihr möchtet ideologische Flaggen? Das wollten Nazis auch.

Ihr „kauft nicht bei ….“ Das wollten Nazis auch.

Ihr wollt Wahrheiten verbieten, die euch nicht gefallen? Das wollten die Nazis auch.

Ihr wollt Andersdenkende gesellschaftlich ächten und isolieren? Das wollten Nazis auch.

Ihr wollt politische Gegner markieren? Das wollten Nazis auch.

Ihr möchtet Scheiben einschlagen und beschmieren? Das wollten Nazis auch.

Ihr möchtet Krieg mit Russland? Das wollten Nazis auch

Die Regierenden sollen entscheiden, wer ins Parlament darf. Das wollten die Nazis auch.

Wer sind denn nun die Nazis ?