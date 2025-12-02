CSU: AfD ist selbst schuld an gewalttätigen „Antifa“-Krawallen in Gießen

(David Berger) Die von Angst vor Machtverlust getragenen Verkommenheit der Union kennt keine Grenzen mehr: Nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz die Ereignisse in Gießen als „Auseinandersetzung zwischen ganz links und ganz rechts“ beschrieben hat und so auch der Polizei in den Rücken gefallen ist, behauptet heute CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann, dass AfD-Mitglieder die linksextremen Krawalle in Gießen provoziert hätten.

Perfide Logik

Alexander Hoffmann ist im Bundestag dafür bekannt, dass er durch seine schrägen, komplett deplatzieren Aussagen für spöttisches Lachen sorgt. Doch zum Lachen ist seine Täter/Opfer-Umkehr diesmal gar nicht. Erinnert sie doch stark an die Stammtischsprüche widerlicher Dumpfbacken, die sexuelle Gewaltakte damit rechtfertigen, dass sie rumposaunen, das Opfer hätte sich ja nicht so aufreizend kleiden oder nach Einbruch der Dunkelheit noch auf der Straße sehen lassen müssen … Christoph Berndt dazu: Die Hauptmerkmale dieser Union? Sie ist feige, schäbig und korrupt.