Nach DGB-Terror in Gießen: Gewerkschaften sollen mehr Geld bekommen

„Gießen hat nicht gebrannt, sondern geleuchtet, Gießen ist ein Vorbild, das ist das Fazit dieses Tages.“ (Gießens Oberbürgermeister Becher, SPD)

(David Berger) Gießen: Nach einem offiziellem Aufruf von der DGB-Bühne, das Team von Tichys Einblick anzugreifen, kreisten am Samstag 20 DGB-Schläger das Team ein und schlagen mit Prügeln und Fäusten auf sie ein. Auch der Journalist „Der Objektivist“ wurde verprügelt. Heute wurde nun bekannt, dass die Bundesregierung die Gewerkschaften mit mehr Geld belohnen will.

Tichys Einblick berichtet: „Das ist eine ungeheure Eskalation: Sprecher des DGB fordern auf der DGB-Bühne zur Jagd auf TE-Kamera-Team auf, das dort dreht. Zwei Dutzend, meist vermummte DGB-Schläger kreisen daraufhin unser Team ein und schlagen mit Fäusten auf unsere Mitarbeiter ein.

Entscheidend: Der DGB-Sprecher hatte dazu aufgefordert, unser Team vom Platz zu zerren. DGB-Sprecherin Lisa Merz verweigert Kommentar wegen angeblich schlechter Verbindung.

DGB als Teil der gewalttätigen „Antifa“

Wir werden Strafanzeige wegen Angriff auf Pressemitarbeiter und Volksverhetzung stellen.

Eine größere Polizeieinheit hat unser Team aus der Menge der DGB-Schläger herausgeholt und an einen sicheren Ort eskortiert. Wir versuchen das Team aus Gießen zu befreien, was wegen der kompletten Blockade des Ortes und der überforderten Polizei schwierig sein wird.

Der DGB als Teil der Antifa lässt seine Maske fallen: Journalisten werden nicht nur behindert, sondern der Gewalt der aufgehetzten Menge freigegeben.“

Addendum: Angriff auf Tichy kein Einzelfall

Ein weiterer Fall: Teilnehmer der Veranstaltung des DGB attackierten auch den völlig neurtal als Straßenreporter arbeitenden Influencer und Journalisten „Der Objektivist“, frei nach dem Motto, wie er selbst sagt: „Willst du nicht mein Bruder sein, dann schlag‘ ich dir den Schädel ein!“

Mitglieder des #DGB attackieren den Influencer und Journalisten „Der Objektivist", frei nach dem Motto, wie er selbst sagt: „Willst du nicht mein Bruder sein, dann schlag' ich dir den Schädel ein!"

Gewerkschaften sollen mit mehr Geld belohnt werden

Zwei Tage nach diesem DGB-Skandal hat nun die Bundesregierung bekannt gegeben, dass Gewerkschaftsbeiträge künftig zusätzlich zum Arbeitnehmer-Pauschbetrag steuerlich absetzbar werden sollen. Die Koalition beruft sich auf eine “zentrale Funktion” der Gewerkschaften. Die Neuregelung führt ab 2026 zu Mindereinnahmen von 160 Millionen Euro jährlich. Auch Parteispenden und Olympia-Prämien sollen steuerlich stärker begünstigt werden. (Quelle)

Kurzum: Nicht genug, dass schon die Gewaltexzesse linker Gruppen am Wochenende in Gießen über die NGO-Finanzierung durch die Bundesregierung mitfinanziert waren, nun sollen die Schlägertrupps des DGB auch noch mit hohen Summen aus Steuergeldern belohnt werden. Und nein, das ist kein Zufall oder Dummheit, das hat System!