Montag, 1. Dezember 2025
Linksfaschismus

Nach DGB-Terror in Gießen: Gewerkschaften sollen mehr Geld bekommen

David Berger
David Berger
„Gießen hat nicht gebrannt, sondern geleuchtet, Gießen ist ein Vorbild, das ist das Fazit dieses Tages.“ (Gießens Oberbürgermeister Becher, SPD)

(David Berger) Gießen: Nach einem offiziellem Aufruf von der DGB-Bühne, das Team von Tichys Einblick anzugreifen, kreisten am Samstag 20 DGB-Schläger das Team ein und schlagen mit Prügeln und Fäusten auf sie ein. Auch der Journalist „Der Objektivist“ wurde verprügelt. Heute wurde nun bekannt, dass die Bundesregierung die Gewerkschaften mit mehr Geld belohnen will.

Tichys Einblick berichtet: „Das ist eine ungeheure Eskalation: Sprecher des DGB fordern auf der DGB-Bühne zur Jagd auf TE-Kamera-Team auf, das dort dreht. Zwei Dutzend, meist vermummte DGB-Schläger kreisen daraufhin unser Team ein und schlagen mit Fäusten auf unsere Mitarbeiter ein.

Entscheidend: Der DGB-Sprecher hatte dazu aufgefordert, unser Team vom Platz zu zerren. DGB-Sprecherin Lisa Merz verweigert Kommentar wegen angeblich schlechter Verbindung.

DGB als Teil der gewalttätigen „Antifa“

Wir werden Strafanzeige wegen Angriff auf Pressemitarbeiter und Volksverhetzung stellen.

Eine größere Polizeieinheit hat unser Team aus der Menge der DGB-Schläger herausgeholt und an einen sicheren Ort eskortiert. Wir versuchen das Team aus Gießen zu befreien, was wegen der kompletten Blockade des Ortes und der überforderten Polizei schwierig sein wird.

Der DGB als Teil der Antifa lässt seine Maske fallen: Journalisten werden nicht nur behindert, sondern der Gewalt der aufgehetzten Menge freigegeben.“

Den ganzen Beitrag lesen Sie hier.

Addendum: Angriff auf Tichy kein Einzelfall

Ein weiterer Fall: Teilnehmer der Veranstaltung des DGB attackierten auch den völlig neurtal als Straßenreporter arbeitenden Influencer und Journalisten „Der Objektivist“, frei nach dem Motto, wie er selbst sagt: „Willst du nicht mein Bruder sein, dann schlag‘ ich dir den Schädel ein!“

Mitglieder des #DGB attackieren den Influencer und Journalisten „Der Objektivist“, frei nach dem Motto, wie er selbst sagt: „Willst du nicht mein Bruder sein, dann schlag‘ ich dir den Schädel ein!“

Es sind mittlerweile wirklich unhaltbare Zustände in diesem Land! pic.twitter.com/3jKvSuKCnB

— Steffan Nethe (@steffan_nethe) December 1, 2025

Gewerkschaften sollen mit mehr Geld belohnt werden

Zwei Tage nach diesem DGB-Skandal hat nun die Bundesregierung bekannt gegeben, dass Gewerkschaftsbeiträge künftig zusätzlich zum Arbeitnehmer-Pauschbetrag steuerlich absetzbar werden sollen. Die Koalition beruft sich auf eine “zentrale Funktion” der Gewerkschaften. Die Neuregelung führt ab 2026 zu Mindereinnahmen von 160 Millionen Euro jährlich. Auch Parteispenden und Olympia-Prämien sollen steuerlich stärker begünstigt werden. (Quelle)

Kurzum: Nicht genug, dass schon die Gewaltexzesse linker Gruppen am Wochenende in Gießen über die NGO-Finanzierung durch die Bundesregierung mitfinanziert waren, nun sollen die Schlägertrupps des DGB auch noch mit hohen Summen aus Steuergeldern belohnt werden. Und nein, das ist kein Zufall oder Dummheit, das hat System!

David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

