Donnerstag, 27. November 2025
USA

Krieg gegen deutsche Bevölkerung: USA schaut nicht länger zu

US-Botschaft Berlin (c) Jörg Zägel, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
Meinrad Müller
By Meinrad Müller
8

Trump, Vance und Rubio warnen Berlin mit letzter Deutlichkeit. Sie sagen wörtlich: „Schließt sofort die Grenzen und schiebt die Illegalen ab, sonst seid ihr als Land erledigt.“ Gastbeitrag von Meinrad Müller

Washington spricht knallhart aus, was hier niemand mehr laut sagen darf. Deutschland lässt seine eigenen Bürger abschlachten, nur weil die Grenzen sperrangelweit offen stehen. Die Amerikaner schauen nicht länger tatenlos zu.

US-Botschaften werden Meldestellen

Am 21. November befahl Außenminister Marco Rubio allen Botschaften in Europa, jeden Monat eine Liste einzureichen. Darauf steht, wer erstochen, erschlagen oder vergewaltigt wurde und woher der Täter kommt. Solingen, Aschaffenburg, Mannheim, Brokstedt, Illerkirchberg, Freiburg, Memmingen und Neukölln sind nur die Spitze. Die Liste wird immer länger, denn die US-Geheimdienste wissen mehr, als unsere Presse uns erzählt.

Die New York Times hat das originale Kabel veröffentlicht und den genauen Wortlaut gedruckt. Dort steht schwarz auf weiß: Die Botschaften sollen die Gastregierungen regelmäßig darauf ansprechen, dass die USA schwer besorgt sind über Gewaltverbrechen durch Personen mit Migrationshintergrund und über damit verbundene Menschenrechtsverletzungen an der einheimischen Bevölkerung. Ziel ist es, die Politik zu ändern, die nationale Souveränität zu verteidigen und die Sicherheit der eigenen Bürger wiederherzustellen. Washington sagt das Gleiche wie unsere AfD.

Washington wäscht Berlin den Kopf

Das ist die größte diplomatische Abreibung, die Deutschland seit 1945 kassiert hat. Die mächtigste Nation der Welt stellt uns vor aller Welt als Chaos-Staat hin. Und das völlig zu Recht. Denn genau dazu haben die Regierungen uns seit 2015 gemacht. Während die Amerikaner uns zu Recht ausrasten, lächeln unsere Politiker weiter in die Kameras und faseln von Vielfalt und Weltoffenheit. Sie merken nicht einmal, dass sie gerade vor der gesamten Welt gedemütigt werden. Und zwar verdientermaßen.

Die Deutschen haben längst Angst, abends auf die Straße zu gehen. Frauen bleiben zu Hause. Väter bringen die Kinder selbst zur Schule. Innenstädte sterben nach 20 Uhr aus. Über fünfzig Milliarden Euro jährlich verschwinden im Asylsystem, Geld, das für Polizei, Renten und Krankenhäuser bitter fehlt. Investoren ziehen ab. Bosch-Chef Hartung hat es letzte Woche klar gesagt: Wer heute bei uns investieren will, fragt zuerst, ob man in Deutschland noch sicher leben kann.

Geht es noch deutlicher?

Trump selbst sagte am 24. November: „Deutschland begeht gerade nationalen Selbstmord. Die eigenen Bürger haben Angst vor dem nächsten Messer, und die Regierung schaut weg. So ein Land ist kein verlässlicher Partner mehr.“

Vance legte nach: „Wir werden keine amerikanischen Soldaten und keine Milliarden mehr für ein Europa opfern, das seine eigenen Töchter nicht schützen kann.“

Rubio wurde noch deutlicher: „Berlin muss endlich aufwachen. Grenzen dichtmachen, konsequent abschieben. Wer das nicht tut, ist in fünf Jahren nicht wiederzuerkennen, und wir werden uns andere Partner suchen.“

Über eine Million abgelehnte Asylbewerber leben weiter hier, die allermeisten werden nie abgeschoben. Und während Washington uns völlig zu Recht vorführt, behaupten die Altparteien steif und fest: „Grenzen schließen geht gar nicht.“ Genau wie Merkel.

Die eigentliche Schande ist nicht, dass Amerika uns demütigt. Die Schande ist, dass sie es zu Recht tun und unsere Regierung immer noch nichts kapiert. Deutschland wird gerade vom großen Bruder zurechtgewiesen wie ein trotziges Kind, das seine Hausaufgaben nicht macht. Und wir finden uns auch noch toll dabei.

Wacht endlich auf, bevor es endgültig zu spät ist.

*

Meinrad Müller
Meinrad Müllerhttps://www.amazon.de/-/e/B07SX8HQLK
Meinrad Müller (Jg. 1954), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für Blogs in Deutschland.

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

