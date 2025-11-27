Götz Frömming grillt Wolfram Weimer – der flüchtet

Indem der Kanzler den in zahlreiche Affären verstrickten Kulturstaatsminister im Amt hält, macht er das Bundeskanzleramt zum Komplizen eines politischen Schmierentheaters. Damit wird der eigentlich unabhängige Kontrollrat zur bloßen Farce – Kontrolle, wo keine ist. Dieses Schicksalsbündnis offenbart: Loyalität siegt hier über Integrität.

In der nicht nur wegen Weimers Flucht derzeit in den sozialen Netzwerken gefeierten Rede Frömmings erwähnt dieser zunächst lobend, dass Weimer gegen „grüne Kulturkampfthemen wie Genderei und Postkolonialismus“ vorgehe. Dann wendet er sich jedoch scharf gegen ihn: Er vergleicht Weimers Verhältnis zu bürgerlichen Werten mit dem von Heidi Reichinnek zu Privateigentum. Frömming betont, dass die Vorwürfe gegen Weimer – insbesondere in Zusammenhang mit dem Weimer Media Group und dem Ludwig-Erhard-Gipfel – juristisch geprüft werden müssten.

Weimer nur die Spitze eines Eisbergs?

Und er wirft die grundsätzliche Frage auf, ob Weimer aus „politischer und moralischer Sicht“ weitermachen könne. Unter anderen Umständen wäre Weimer längst entlassen worden. Weimer sei womöglich nicht nur Einzelperson, sondern Teil eines größeren Netzwerks in der Bundesregierung: „Vielleicht gehört die halbe Bundesregierung zur Tegernsee-Connection“.

