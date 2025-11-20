„Omas gegen rechts“: Demonstrieren im Dienst der Unterwerfung

(David Berger) Die wunderbare Stef Manzini hat für die Stattzeitung vor zwei Wochen in Friedrichshafen ein Interview mit mir geführt, das ich den Lesern meines Blogs nicht vorenthalten möchte. Während wie sprachen, demonstrierten die „Omas gegen rechts“ gegen die islamkritische Veranstaltung, die im Anschluss an das Interview stattfand.

In dem Artikel der Staatzeitung heißt es:

„Vor der AfD Veranstaltung ”Die christliche Wertegemeinschaft. Letzte Chance für Europa?”, am 5. November 2025 im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen am Bodensee hatte Stef Manzini die Gelegenheit, mit dem Hauptredner des Abends, Dr. Dr. David Berger, ein Gespräch zu führen.

“Die Muslime sind die ersten Opfer der Islamisierung“, sagt der Berliner Buchautor, und nennt Beispiele dafür. Der Islam würde eine Unterwerfung bedeuten und sei eine Katastrophe für unsere Gesellschaft, weil er undemokratisch sei, so der katholische Theologe.

“Macht Radau, das andere sind alles Nazis“

Der Islam ist eine Gefahr für die Homosexuellen in Deutschland, stellt Berger fest, der durch eine dementsprechend formulierte Frage vor Jahren aus der Chefredaktion eines Lifestyle-Magazins rausflog. Lange habe die Gesellschaft den Diskurs darüber komplett verweigert, sagt Dr. Dr. David Berger.

Der Berliner Theologe ist offen schwul, und bezieht klar Stellung gegen “Queers for Palastine“, und die woke Instrumentalisierung der sogenannten “LGBTQ+Bewegung“, der Homosexuellen und Transmenschen in Deutschland.

“Macht Radau, das andere sind alles Nazis“, so Berger zur Motivation der “Omas gegen Rechts“, die auch gegen diese Veranstaltung demonstrierten. Dass die “Omas“ Redner und Thema oft nicht kennen, ist für den Philosophen ein Ausdruck politischer Fernsteuerung.

David Berger ist ein mutiger Mann. Hören Sie ihm zu.“ – so weit die Stattzeitung:

