Montag, 27. Oktober 2025
Winters Woche: Wir leben in Deutschland im Staatsterrorismus

David Berger
By David Berger
Der satirische Wochenrückblick, diesmal wieder mit Markus Krall. Seine Erfahrungen passen einfach zu gut zu dem, was seinem Leidensgenossen Norbert Bolz diese Woche passiert ist. Eine Hausdurchsuchung für nichts und wieder nichts.

Die Regierung will einfach signalisieren: Wer etwas anderes will als wir, den haben wir auf dem Kieker. Das weitere Thema diese Woche war nach wie vor das Stadtbild. Die Passanten in Frankfurt sind glücklich mit ihm, einfach weil sie nur tagsüber zum Shoppen kommen.

Stargast Markus Krall

Was derweil in Gundremmingen geschah, ging unter, genau wie die Türme dort. Stargast ist auch diesmal wieder Markus Krall, weil das, was er letzte Woche gesagt hat, in dieser Woche (Hausdurchsuchung bei Prof. Norbert Bolz) noch viel besser passt: „Wir leben in Deutschland inzwischen im Staatsterrorismus, wir haben in Deutschland eine staatsterroristische Regierung, die das finanziert. Und ich fordere diese Regierung heraus…“

Und am Rande: Warum Merz & Co den großen Krieg brauchen, damit es erst mal keine Wahlen mehr gibt – oder wie Ursula von der Leyen immer wieder betont: kein Land in der EU würde die Werte dieser Organisation so wunderbar erfüllen wie Selenskyjs Ukraine …

David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

David Berger
David Berger
