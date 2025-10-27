Montag, 27. Oktober 2025
Schock für Altparteien: Star-Rapper stellt sich hinter die AfD

(c) Screenshot YT
(David Berger) Das dürfte zur Schockmeldung für die Altparteien werden: Einer der erfolgreichsten Rapper der deutschen Musikgeschichte, Capital Bra, stellt sich hinter die AfD. So in einem TikTok-Livestream mit einem „Bro“, der ebenfalls die AfD wählt.

Der Rapper Capital Bra (30), bürgerlicher Name Vladislav Balovatsky, hat in einem TikTok-Livestream ein Statement zur AfD abgegeben, das unseren „Es gibt nichts besseres als Migrationshintergrund“-Politikern Zahnschmerzen bereiten dürfte:

„Früher hab ich die AfD sehr stark kritisiert, mittlerweile muss ich sagen, dass sie (die AfD) mit vielen Dingen recht hat … Ich habe keinen deutschen Pass, aber 22 deutsche Nummer eins Hits, ich habe vier deutsche Kinder, ich hatte eine deutsche Frau und ich bekomme trotzdem keinen deutschen Pass, obwohl ich in sehr großen Summen Steuern zahle. Auf einmal kommen Leute her, die wohnen einen Monat hier und bekommen den deutschen Pass sofort. Das ist unfair!““ so Capital Bra.

„Ich habe die AfD damals sehr stark kritisiert“

Eigentlich kaum verwunderlich für alle, die nicht nur von Stereotypen und in einer rotgrünen Omas-gegen-rechts-Blase leben. Nahezu alle Freunde mit Migrationshintergrund, die ich habe, von Russen, Polen über Albaner bis zu Brasilianern, Iranern und Türken –wählen die AfD oder finden sie toll, hier besonders Alice Weidel.

2018 sang der Rapper noch von davon, dass er AfD-Wähler abstechen wolle … Nun gesteht Capital Bra ein, seine Meinung radikal geändert zu haben: „Ich habe die AfD damals sehr stark kritisiert. Mittlerweile denke ich mir, bei manchen Sachen haben sie recht.“

