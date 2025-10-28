Dienstag, 28. Oktober 2025
Widerstand

Alice Weidel: „Hängt sie auf, die Deutschlandfahnen!“

David Berger
By David Berger
386

(David Berger) In der Gemeinde Nachrodt‑Wiblingwerde (NRW) wurden vor einigen Tagen über Nacht rund 40 Deutschlandfahnen an öffentlichen Plätzen aufgehängt. Die Polizei leitete die Sache an den Staatsschutz weiter, weil ein politischer Hintergrund anzunehmen sei. Seither ermittelt der Staatsschutz. 

Nun kann man sich fragen, wie man eine Deutschlandfahnen auch unpolitisch aufhängen kann. Kommt doch der Begriff „politisch“ aus dem Griechischen — genauer vom Wort „politikós“ (πολιτικός), das sich auf die „polis“ (πόλις), also die Stadt oder den Staat im antiken Griechenland, bezieht. So ist die Nationalfahne eben das politische Symbol für unser Vaterland, ihr Hissen der Ausdruck der Liebe zu unserer Heimat und kein Gänseblümchenbeet für die Aktion „Unser Dorf soll schöner werden“.

Ist Heimatliebe ein Verbrechen?

Die schöne Devise „Heimatliebe ist kein Verbrechen“ dürfte damit bald zu den verbotenen Sätzen des derzeitigen linken Regimes werden. Um dem vorzubeugen hat Alice Weidel nun dazu aufgerufen: „Hängst sie auf, die Deutschlandflaggen!“

JETZT ERST RECHT! Alice Weidel richtet einen Appell an alle Bürger.
„Hängt sie auf, die Deutschlandfahnen!“ 🇩🇪🇩🇪🇩🇪🥰👍 pic.twitter.com/BFnFtlvzht

— AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag 🇩🇪 (@AfDimBundestag) October 27, 2025

***

Dieser Blog setzt sich seit fast 10 Jahren für einen fairen Umgang mit der AfD ein. Und hat so auch mit zu dem derzeitigen für ganz Deutschland wichtigen Erfolg der AfD beigetragen. Wenn Sie diese Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81
BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Schock für Altparteien: Star-Rapper stellt sich hinter die AfD
Nächster Artikel
Maaßen, Sarrazin & Schweizer Ex-Präsident Maurer gründen Verein für Meinungsfreiheit
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!