Alice Weidel: „Hängt sie auf, die Deutschlandfahnen!“

(David Berger) In der Gemeinde Nachrodt‑Wiblingwerde (NRW) wurden vor einigen Tagen über Nacht rund 40 Deutschlandfahnen an öffentlichen Plätzen aufgehängt. Die Polizei leitete die Sache an den Staatsschutz weiter, weil ein politischer Hintergrund anzunehmen sei. Seither ermittelt der Staatsschutz.

Nun kann man sich fragen, wie man eine Deutschlandfahnen auch unpolitisch aufhängen kann. Kommt doch der Begriff „politisch“ aus dem Griechischen — genauer vom Wort „politikós“ (πολιτικός), das sich auf die „polis“ (πόλις), also die Stadt oder den Staat im antiken Griechenland, bezieht. So ist die Nationalfahne eben das politische Symbol für unser Vaterland, ihr Hissen der Ausdruck der Liebe zu unserer Heimat und kein Gänseblümchenbeet für die Aktion „Unser Dorf soll schöner werden“.

Ist Heimatliebe ein Verbrechen?

Die schöne Devise „Heimatliebe ist kein Verbrechen“ dürfte damit bald zu den verbotenen Sätzen des derzeitigen linken Regimes werden. Um dem vorzubeugen hat Alice Weidel nun dazu aufgerufen: „Hängst sie auf, die Deutschlandflaggen!“

JETZT ERST RECHT! Alice Weidel richtet einen Appell an alle Bürger.

„Hängt sie auf, die Deutschlandfahnen!“ 🇩🇪🇩🇪🇩🇪🥰👍 pic.twitter.com/BFnFtlvzht — AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag 🇩🇪 (@AfDimBundestag) October 27, 2025

