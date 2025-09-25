„Sie sollten sich schämen“: Sabotage gegen Rede Trumps bei den UN

(David Berger) Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, fordert eine Untersuchung, nachdem eine UN-Rolltreppe blockiert wurde, als Präsident Trump und First Lady Melania Trump sie betraten. Auch am Teleprompter und dem Ton während der Rede Trumps wurde böswillig manipuliert.

Laut der Times hatten UN-Mitarbeiter zuvor „Scherze“ darüber gemacht, die Rolltreppe auszuschalten. „Anlässlich Trumps Ankunft haben UN-Mitarbeiter gescherzt, sie könnten die Rolltreppen und Aufzüge abschalten und ihm einfach sagen, dass ihnen das Geld ausgegangen sei und er deshalb die Treppe hochgehen müsse“, berichtete Katy Balls von der Times am Sonntag.

„Wenn jemand bei der UNO die Rolltreppe absichtlich angehalten hat, als der Präsident und die First Lady einstiegen, muss er sofort entlassen und untersucht werden“, sagte Leavitt auf X.

Wusste Baerbock von den Attacken auf Trump?

Videoaufnahmen zeigen, dass die Rolltreppe genau in dem Augenblick angeschaltet wurde, als Trump und seine Frau diese betraten. Weitere Recherchen müssen vermutlich auch zum Ausfall des Teleprompters angestellt werden. Auch inwieweit die neue Vorsitzende der UN, Annalena Baerbock von den kindischen Attacken auf Trump und seine Ehefrau wusste, wird Gegenstand der Ermittlungen sein müssen. Politiker aus den USA weisen in diesem Zusammenhang bereits darauf hin, dass Baerbock der linksextremen Antifa nahe stehen soll.

NEW: White House Press Secretary Karoline Leavitt calls for investigation after a UN escalator shut off as President Trump and First Lady Melania Trump stepped on. According to The Times, UN staff members had previously „joked“ about turning off the escalator. „To mark Trump’s… pic.twitter.com/UE1AFdCn2R — Collin Rugg (@CollinRugg) September 23, 2025

Trump: „Das war eindeutig Sabotage!“

Trump schreibt dazu auf seinem Social Media Dienst „Truth Social“:

„Gestern ereignete sich bei den Vereinten Nationen eine WAHRE SCHANDE – nicht nur ein oder zwei, sondern gleich drei sehr unheimliche Vorfälle! Zunächst kam die Rolltreppe, die zum Hauptrednerraum führt, mit quietschenden Bremsen zum Stillstand. Sie blieb abrupt stehen. Es ist ein Wunder, dass Melania und ich nicht mit dem Gesicht voran auf die scharfen Kanten dieser Stahltreppe gefallen sind. Nur weil wir uns beide fest am Handlauf festhielten, kam es nicht zu einer Katastrophe.

Das war eindeutig Sabotage, wie ein Tag zuvor in einem „Beitrag“ in der London Times zu lesen war, in dem es hieß, dass UN-Mitarbeiter „darüber scherzten, eine Rolltreppe abzuschalten“. Die Verantwortlichen sollten verhaftet werden! Dann, als ich vor einem Millionenpublikum vor Fernsehkameras aus aller Welt und wichtigen Führungskräften im Saal stand, funktionierte mein Teleprompter nicht. Es war stockfinster. Ich dachte sofort: „Wow, zuerst die Rolltreppenpanne und jetzt ein defekter Teleprompter. Was ist das hier für ein Ort?“

Ich hielt dann meine Rede ohne Teleprompter, der etwa 15 Minuten später wieder funktionierte. Die gute Nachricht ist, dass die Rede fantastische Kritiken erhalten hat. Vielleicht haben sie es zu schätzen gewusst, dass nur sehr wenige Menschen das geschafft hätten, was ich geschafft habe.

Und drittens wurde mir nach der Rede gesagt, dass der Ton im Auditorium, in dem die Rede gehalten wurde, komplett ausgefallen war und dass die Staats- und Regierungschefs der Welt nichts hören konnten, es sei denn, sie benutzten die Kopfhörer der Dolmetscher. Die erste Person, die ich nach der Rede sah, war Melania, die ganz vorne saß. Ich fragte: „Wie habe ich mich geschlagen?“

Und sie antwortete: „Ich habe kein Wort von dem verstanden, was du gesagt hast.“ Das war kein Zufall, das war dreifache Sabotage bei der UNO. Sie sollten sich schämen. Ich sende eine Kopie dieses Schreibens an den Generalsekretär und fordere eine sofortige Untersuchung. Kein Wunder, dass die Vereinten Nationen nicht in der Lage sind, die Aufgabe zu erfüllen, für die sie gegründet wurden. Alle Sicherheitsaufzeichnungen an der Rolltreppe sollten gespeichert werden, insbesondere die des Not-Aus-Knopfes. Der Secret Service ist eingeschaltet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!“

**

Während die Mainstreammedien den Linksterror verherrlichen, verharmlosen oder ignorieren, spricht dieser Blog offen darüber. Was nicht ganz ungefährlich ist. Hier können Sie „Philosophia Perennis“ unterstützen: Mit einem Klick über

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung