(David Berger) Nicht nur Verrat an den Bürgern, sondern der direkte Marsch in den Staatsbankrott, sei die Politik von Bundeskanzler Merz, so Alice Weidel.

Seit heute Morgen um 9 Uhr läuft eine Generaldebatte über die Reformpläne der Regierung bei Wirtschaft, Sozialstaat, Klimaschutz im Bundestagsplenum, bei der das Versagen des immer unbeliebter werdenden Kanzlers im Mittelpunkt steht.

„Sie Bankrotteur unter allen Kanzlern der Bundesrepublik Deutschland werden in die Geschichte eingehen.“

Die Politik der Bundesregierung sei ein „Verrat an den Bürgern, denen Sie etwas ganz anderes versprochen haben. Das ist der direkte Marsch in den Staatsbankrott.“

„Sie machen Politik gegen das eigene Volk – wir machen Politik für das eigene Volk. Das unterscheidet uns elementar von Ihnen!“

AfD wird nächste Bundestagswahl gewinnen

Merz, dessen Ansehen bei den Bürgern Deutschlands auf einen absoluten Tiefpunkt gesunken ist, versteckte sich während der Rede Weidels auf der Toilette des Bundestags. Was wird der Weidel-Flüchtling da wohl erst machen, wenn seine Phantasie eines Krieges gegen Russland Wirklichkeit wird?

Alle neueren Umfragen sehen die AfD inzwischen als zustimmungsstärkste Partei in Deutschland. Der ehemalige Stern-Chefredakteur Hans-Ulrich Jörges muss etwas verstimmt eingestehen: „Halte es zum ersten Mal für denkbar, dass die AfD die nächste Bundestagswahl gewinnt“ – Und zu Merz: „Aus diesem Kanzler ist die Luft raus“.

