Berlin: „Mann“ beißt Gastwirt ein Stück der Wange ab

(David Berger) Große Schilder und lautstarke Durchsagen prägen inzwischen das Sicherheitsklima der Stadt Berlin. Sie belehren den Ahnungslosen: Auf bestimmten Plätzen und in U-Bahnstationen ist nun der Einsatz von Messern, Waffen, Schlagringen und Feuerwerkskörpern sowie der Konsum von Drogen verboten. Doch die Täter haben nun ein neues Tatwerkzeug entdeckt: Ihr Zähne!

War es Anfang September noch ein Stück vom rechten Ohr, das einem Mann im Berliner Problemviertel Neukölln abgebissen wurde, musste nun in Berlin Karlshorst ein Gastwirt seine Wange lassen.

Täter: ein Mann

Die Polizei berichtet: Ein Stück aus einer Wange biss gestern Vormittag ein Mann in Berlin Karlshorst einem Imbissbetreiber heraus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verzehrte ein bislang unbekannter Mann gegen 10:45 Uhr in einem Grillstand an der Treskowallee eine Speise und zwei Getränke. Ohne diese zu bezahlen, wollte er anschließend das Schnellrestaurant verlassen.

Der 44-jährige Inhaber forderte den Mann auf, erst das Verzehrte zu bezahlen, worauf der Esser jedoch nicht reagierte. Daraufhin beförderte der 44-Jährige dessen Koffer und Bekleidung auf den Gehweg und der Mann verließ die Örtlichkeit.

Kurz darauf kehrt er jedoch zurück, ging direkt zum Tresen und attackierte den Inhaber mit Faustschlägen, der sich mit einem Besenstiel zu wehren versuchte. Schließlich umklammerte der Angreifer den 44-Jährigen, warf ihn zu Boden und biss diesem dort ein Stück aus seiner Wange heraus.

Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den erheblich Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Eingesetzte Einsatzkräfte stellten die zurückgelassenen Sachen des Beißers zur Spurensicherung sicher.

Zähne in Zukunft verbieten?

Soweit die Meldung der Polizei. Zum Spaß schrieb ich vor einigen Wochen: Sicherheitsexperten denken nun darüber nach, ob man zumindest das Tragen herausnehmbarer Zahnprotesten („3. Zähne“) in Zukunft auf U-Bahnhöfen und anderen belebten Plätzen der Stadt ebenfalls verbieten soll. Klar ist: auch dadurch würde Berlin noch einmal ein ganzes Stück sicherer.

Zu der Frage nach dem Täterprofil warten wir noch auf eine fachkundige Einschätzung durch Dunja Hayali, gehen aber schon einmal davon aus, dass es ein bissiger Alman-Uwe war.