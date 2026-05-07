Der Regierung brechen durch ihre Politik die Steuereinnahmen weg

(David Berger) Die neue Steuerschätzung setzt die schwarz-rote Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz zunehmend unter Druck. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums muss der Bund im Jahr 2026 mit fast zehn Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen rechnen als bislang erwartet. Auch für 2027 zeichnet sich ein ähnlich hohes Minus ab. Auf Gesamtstaatsebene summieren sich die prognostizierten Ausfälle bis 2030 auf 87,5 Milliarden Euro.

Damit geraten die ohnehin ambitionierten Haushaltspläne der Regierung früh ins Wanken. Noch Ende April hatte das Finanzministerium für 2026 stabile Einnahmen in Aussicht gestellt. Nun folgt nur wenige Wochen später die deutliche Korrektur nach unten – ein Vorgang, den Kritiker als Zeichen einer sich beschleunigenden Wirtschaftsschwäche werten.

Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Peter Boehringer spricht von alarmierenden Entwicklungen: „Solche Schätzveränderungen innerhalb eines so kurzen Zeitraums deuten klar darauf hin, dass sich die Lage der Unternehmen und damit der Steuereinnahmen sogar noch schneller verschlechtert als sogar Pessimisten befürchtet hatten.“

„Es ist erstaunlich, wie schnell die Realität diese Regierung einholt“

Besonders problematisch könnte die Entwicklung für die Haushaltsplanung 2027 werden. Bereits jetzt mehren sich Zweifel, ob die Regierung ohne neue milliardenschwere Schulden auskommen kann. Boehringer warnt, es werde für Finanzminister Lars Klingbeil „sehr schwer werden“, einen „verfassungskonformen Haushalt ohne erneut dreistellige Milliarden-Neuverschuldung“ vorzulegen.

Die AfD wirft der Regierung vor, steigende Ausgaben und sinkende Einnahmen systematisch zu unterschätzen. Boehringer verweist dabei auf hohe Belastungen durch Militärhilfen, Sozialausgaben und Klimaprogramme. Wörtlich erklärt er: „Es ist erstaunlich, wie schnell die Realität diese Regierung einholt.“

Für Kanzler Friedrich Merz entwickelt sich die Finanzkrise damit zunehmend zu einer politischen Existenzfrage. Während die Wirtschaft extrem schwächelt, brechen der Bundesregierung zugleich die Umfragewerte weg. Laut aktuellen Erhebungen sind nur noch rund elf Prozent der Bürger mit der Arbeit der Regierung zufrieden, selbst Merz erreicht teils nur noch Zustimmungswerte im niedrigen Teenagerbereich.

Immer stärker entsteht der Eindruck einer Regierung, die den wirtschaftlichen Absturz nicht mehr kontrollieren kann. Der einst als „Wirtschaftskanzler“ gestartete Merz wirkt angeschlagen, führungsschwach und politisch isoliert. Während Unternehmen über Rezession, hohe Energiepreise und Investitionsflucht klagen, verliert die Koalition offenbar täglich weiter an Vertrauen. Selbst innerhalb der Union wächst inzwischen die Nervosität. Für die Bürger verdichtet sich damit das Bild einer Regierung, die Milliarden verteilt, aber den eigenen Staatshaushalt nicht mehr im Griff hat – und eines Kanzlers, dessen Autorität bereits nach kurzer Amtszeit dramatisch erodiert.