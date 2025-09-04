Die Menschen wollen endlich die politische Wende und zwar mit der AfD. Der Weg ist der richtige, jetzt haben die Veränderungswilligen noch 12 Monate Zeit für 45% + X.

„Danke für Eure Unterstützung!“ sagt der stets gut gelaunte, frische Power in die Politik des Landes bringende Ulrich Siegmund:

Neue Umfrage in Sachsen-Anhalt: 39% für die AfD!

Die Menschen wollen endlich die politische Wende und zwar mit uns. Der Weg ist der richtige, jetzt haben wir noch 12 Monate Zeit für 45% + X. Danke für Eure Unterstützung! pic.twitter.com/P9we0BisFm — Ulrich Siegmund (@UlrichSiegmund) September 4, 2025

***

