4. September 2025
Neue Umfrage in Sachsen-Anhalt: 39% für die AfD!

Hat gute Gründe sich zu freuen: Ulrich Siegmund
David Berger
By David Berger
Die Menschen wollen endlich die politische Wende und zwar mit der AfD. Der Weg ist der richtige, jetzt haben die Veränderungswilligen noch 12 Monate Zeit für 45% + X.

„Danke für Eure Unterstützung!“ sagt der stets gut gelaunte, frische Power in die Politik des Landes bringende Ulrich Siegmund:

Neue Umfrage in Sachsen-Anhalt: 39% für die AfD!
Die Menschen wollen endlich die politische Wende und zwar mit uns. Der Weg ist der richtige, jetzt haben wir noch 12 Monate Zeit für 45% + X. Danke für Eure Unterstützung! pic.twitter.com/P9we0BisFm

— Ulrich Siegmund (@UlrichSiegmund) September 4, 2025

