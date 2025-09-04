Donnerstag, 4. September 2025
USA

Linke Heuchelei: Desinteresse Chicagos an schwarzen Opfern

(c) Screenshot YT
PP-Redaktion
By PP-Redaktion
411

Reflexionen über die spirituelle und politische Krise in Chicago. Ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Alfred Thomas, Chicago.

Eine Figur in Fjodor Dostojewskis Roman „Die Brüder Karamasow“ sagt: „Je mehr ich die Menschheit im Allgemeinen liebe, desto weniger mag ich die Menschen im Besonderen.“ Mit diesen Worten entlarvt der große russische Schriftsteller die Heuchelei der utopischen Sozialisten, die er zu Recht als die größte Bedrohung für Russland ansah, die Vorfahren der Bolschewiki, deren Ziel es war, die menschliche Seele im Namen eines egalitären Ideals zu zerstören.

Bundestruppen gegen die Kriminalität

Die gleiche Gefahr besteht derzeit in Chicago, dessen Bürgermeister Brandon Johnson ebenfalls von der Notwendigkeit sprach, „die Menschlichkeit jedes Bürgers in Chicago zu schützen“. Brandon bezog sich dabei nicht auf die Kriminellen, die in Chicago regelmäßig Morde begehen, sondern auf die Drohung von Präsident Trump, Bundestruppen zu entsenden, um gegen die Kriminalität vorzugehen.

Beachten Sie die Wortwahl: Der Bürgermeister möchte die „Menschlichkeit“ seiner Mitbürger schützen, nicht aber ihr „Leben“. Für Brandon sind humanistische Prinzipien wichtiger als Menschenleben.

Lediglich Statistiken

Vergessen, dass 2024 in Chicago 573 Menschen ermordet wurden und allein am letzten Labor Day-Wochenende acht Menschen getötet wurden. Vergessen, dass fast alle diese Opfer Schwarze waren, die in den gefährlichen Süd- und Westteilen der Stadt lebten. Diese schwarzen Leben sind für Johnson und Gouverneur J.B. Pritzker nicht von Bedeutung, da sie lediglich Statistiken sind, die die lügnerische sozialistische Erzählung untergraben, dass Chicago eine sichere Zufluchtsstadt ist.

Ja, sicher, wenn man ein Politiker ist, der von bewaffneten Leibwächtern geschützt wird; und relativ sicher, wenn man weiß und wohlhabend ist und im segregierten Norden dieser Stadt lebt. Aber nicht sicher für arme Schwarze im Ghetto.

Trump: „Die Opfer waren Schwarze!“

Es ist in der Tat ironisch, dass es Präsident Trump war, der die Tatsache hervorhob, dass diese Opfer schwarz waren. Ja, jener Präsident, den Johnson und Pritzker als Diktator bezeichnen, der angeblich gegen die Demokratie ist.

Hier fällt mir ein weiteres Zitat ein, diesmal vom regimekritischen russischen Schriftsteller Boris Pasternak, der von den sowjetischen Behörden verfolgt wurde. In seinem Gedicht Hamlet spricht der dänische Prinz für den bedrängten Dichter und das unterdrückte russische Volk, wenn er sagt: „Die Welt versinkt in Heuchelei.“

Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass Chicago in heuchlerischer Scheinheiligkeit versinkt, ebenso wie im unschuldigen Blut seiner Ermordeten.

**

Alfred Thomas ist Professor für Englisch an der University of Illinois in Chicago. Im Oktober erscheint sein neues Buch „Wounded Knights: Violence, Masculinity, and Medieval Courtly Love (The New Middle Ages)„.

Besonderes Aufsehen erregte – neben zahlreichen anderen wissenschaftlichen Studien – sein Buch „Shakespeare, Catholicism, and the Middle Ages: Maimed Rights“ .

Journalistische Offenlegung: Der Gastautor ist ein persönlicher Freund von mir. Gemeinsame Gespräche zur mittelalterlichen Philosophie, zur deutschen Kultur und US-amerikanischen sowie europäischen Politik haben zahlreiche Abende spannend sein lassen.

 

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Queers for Palestine: „Wir sind Muslime, ihr widert uns an!“
Nächster Artikel
Mit Papst Leo hat ein Prozess der Heilung begonnen
PP-Redaktion
PP-Redaktion
Eigentlich ist PP nach wie vor ein Blog. Dennoch hat sich aufgrund der Größe des Blogs inzwischen eine Gruppe an Mitarbeitern rund um den Blogmacher Dr. David Berger gebildet, die man als eine Art Redaktion von PP bezeichnen kann.

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!