Queeriban

Queers for Palestine: „Wir sind Muslime, ihr widert uns an!“

Mitglieder der Gruppe „Queers for Palestine“ in Amsterdam wollten sich den Muslimen anschließen. Diese lehnten sehr bestimmt ab und sagten: „Wir sind Muslime, ihr widert uns an.“ Werden die „Queeren“ noch einmal aufwachen?

“Get out, we don’t want you here. We are Muslims and you disgust us. You have no place in our cause.”

Wann wacht ihr auf?

Solche Vorfälle passieren immer wieder – ohne dass die queeren Aktivisten bemerken, wie sie für ihre Schlächter auf die Straße gehen:

“Get out of here, we don’t want your kind here. We are Muslims and you disgust us. You don’t belong in our cause.”

Und hier sendet ein palästinensischer islamischer Prediger in Jerusalem eine Botschaft an „Queers for Palestine“ im Westen: „Sobald Palästina frei ist, wird es keinem einzigen Homosexuellen erlaubt sein, in unserem reinen Land zu leben. Solche perversen Abscheulichkeiten werden bei uns nicht akzeptiert.“

“Once Palestine is free, not a single homosexual will be allowed to live in our pure land. Such perverted abominations will not be accepted among us.”

David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

