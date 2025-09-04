Queers for Palestine: „Wir sind Muslime, ihr widert uns an!“

Mitglieder der Gruppe „Queers for Palestine“ in Amsterdam wollten sich den Muslimen anschließen. Diese lehnten sehr bestimmt ab und sagten: „Wir sind Muslime, ihr widert uns an.“ Werden die „Queeren“ noch einmal aufwachen?

In Amsterdam, a ‘Queer for Palestine’ wanted to be part of the protest but was told: “Get out, we don’t want you here. We are Muslims and you disgust us. You have no place in our cause.” LGBT who support Palestine have to be the dumbest people ever! pic.twitter.com/vs5EyS3OJe — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) September 3, 2025

Wann wacht ihr auf?

Solche Vorfälle passieren immer wieder – ohne dass die queeren Aktivisten bemerken, wie sie für ihre Schlächter auf die Straße gehen:

A Muslim woman tells a ‘Queer for Palestine’ that he’s not welcome in the movement and to get out. “Get out of here, we don’t want your kind here. We are Muslims and you disgust us. You don’t belong in our cause.” Happy pride month, ‘Queers for Palestine’! pic.twitter.com/QfqkFgi7wG — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) June 1, 2025

Und hier sendet ein palästinensischer islamischer Prediger in Jerusalem eine Botschaft an „Queers for Palestine“ im Westen: „Sobald Palästina frei ist, wird es keinem einzigen Homosexuellen erlaubt sein, in unserem reinen Land zu leben. Solche perversen Abscheulichkeiten werden bei uns nicht akzeptiert.“

A Palestinian Islamic preacher in Jerusalem sends a message to ‘Queers for Palestine’ in the West: “Once Palestine is free, not a single homosexual will be allowed to live in our pure land. Such perverted abominations will not be accepted among us.” pic.twitter.com/qQ59FCKXVe — Eyal Yakoby (@EYakoby) September 3, 2025

