Donnerstag, 21. August 2025
Pleiten, Pech und Pannen

Söder: „Merz ist der neue Leader in Europa“

(c) umber 10, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons
David Berger
By David Berger
249

(David Berger) War es leicht durchschaubare Ironie oder schlicht Anwanzen zum Fremdschämen, als gestern Markus Söder Bundeskanzler Merz als „neuen Leader [übers. Führer] Europas“ feierte. Und das ausgerechnet angesichts des extrem peinlichen Auftritts von Merz im Weißen Haus.

Der Kurzauftritt, der Merz von Trump in Sachen Friedensverhandlungen für die Ukraine im Weißen Haus gewährt wurde, war ein diplomatisches Desaster. Merz offenbarte dort ein Maß an Borniertheit, das sogar die verbaerbocktesten Auftritte unserer Ex-Außen-Annalena in den Schatten stellt. Derart peinlich dürfte in Washington bislang kein bundesdeutscher Kanzler jemals aufgefallen sein.

Friedensstifter Merz

Und was sagt Söder dazu?

„Friedrich Merz ist der neue Leader in Europa. Es ist beeindruckend, wie er die Europäer organisiert hat und mit dem US-Präsidenten beim Ukrainekrieg neue Bewegung in Richtung Frieden gebracht hat. Das haben weder die alte Bundesregierung noch die EU-Kommission noch das europäische Parlament geschafft. Endlich wird Deutschland international wieder respektiert und übernimmt eine Führungsrolle in Europa. Das liegt an Friedrich Merz. Respekt!“ (Quelle)

Sollte der Satz kein ironischer Seitenhieb aus Bayern auf Merz gewesen sein, könnte er auf einen erschütternden Zustand Söders hinweisen. Zumal solch feine Formen der Kommunikation wie Satire und Ironie dem fränkisch-rustikalen Söder eher fremd sein dürften.

Merz und der deep state

Was es sonst noch zu dem Auftritt von Merz, Starmer, von der Leyen und zu Melonis Augenrollen zu sagen gibt, hier in meinem Interview mit TOP20-Radio:

(c) TOP20-Radio

***

David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

