Menschenjäger für den Krieg: Bald auch in Deutschland?

(David Berger) Wenn es nach Merz und seiner Allianz der Kriegswilligen geht, dann werden wir erschütternde Szenen von Zwangsrekrutierungen für den Krieg gegen Russland ähnlich wie in der Ukraine vielleicht bald auch in Deutschland sehen. 

Selbst die zur Allianz der Kriegswilligen gehörenden Medien berichten seit einem Jahr, dass der Ukraine freiwillige Soldaten fehlen bzw. ganz ausgehen. Und daher Rekrutierungsoffiziere Männer auf der Straße überfallen, um sie an die Front zu verschleppen. US-Vizepräsident Vance mahnte dieses katastrophale Agieren der Ukraine bei dem vorletzten besuch Selenskjis im Weißen Haus an. Dennoch nehmen die brutalen Zwangsrekrutierungen  in der Ukraine immer mehr zu. Unser Tweet des Tages:

Vater von zwei kleinen Mädchen

„Die Menschenjäger des ukrainischen Regimes jagen einen Vater von zwei kleinen Mädchen, um ihn zum Sterben an die Front zu zwingen – Während die Kinder im Auto sitzen!

Wer diesen Proxy War weiter führen will, wer dieses Regime der Nazi-Dulder und Kleptokraten unterstützt, wer von seiner Couch aus General spielt und bis zum allerletzten Ukrainer Kampf gegen Russland fordert, hat meine tiefste, aus ganzem empörten Herzen empfundene und ausgesprochene Verachtung! Ich verachte die Kriegstreiber zutiefst.

SEHT HIN SEHT HIN, die Ihr diesen Krieg fortsetzen wollt! Und dann sucht in euch den Rest eurer Menschlichkeit. Teilt das Video – die Presstitutes der MSM verschweigen diese Szenen ja immer noch!“

HINSEHEN

Die Menschenjäger des ukrainischen Regimes jagen einen Vater von zwei kleinen Mädchen, um ihn zum Sterben an die Front zu zwingen – Während die Kinder im Auto sitzen !

Wer diesen Proxy War weiter führen will
Wer dieses Regime der NaziDulder und Kleptokraten… https://t.co/58ifVpZlmu

— Gerald markel (@MarkelGerald) August 20, 2025

Hier ein ähnliches Video:

Ukraine’s Manpower Crisis

Ukraine is kidnapping random men off the street and redeploying air defense specialists as infantrymen to avoid total frontline collapse.

Meanwhile, Russia is recruiting 50,000-60,000 new volunteer soldiers a month. pic.twitter.com/7Pr5GEuPxX

— NewRulesGeopolitics (@NewRulesGeo) May 14, 2025

Merz: Deutsche Soldaten für mehr Eskalation statt Frieden

Und alle, die sich jetzt denken: Ist weit weg, geht uns nichts an: Wenn es nach Merz und seiner Allianz der Kriegswilligen geht, dann werden wir solche Szenen bald auch in Deutschland sehen. Denn Merz will nicht ausschließen, deutsche Soldaten in die Ukraine zu entsenden. Das wäre keine Friedenssicherung, sondern eine dauerhafte Eskalation gegenüber Russland. Auch wenn das die AfD sagt, dürfte da leider etwa ebenso Wahres wie zum Widerstand Gebietendes dran sein:

150.000 ukrainische Männer in Deutschland

Merz ventiliert solche Vorstellungen während wir hier ca. 150.000 ukrainischer Männer im wehrfähigen Alter in Deutschland fürstlich alimentieren – auf Kosten der immer stärker verarmenden indigenen Bevölkerung.

Beatrix von Storch dazu treffend: „Es ist davon die Rede, dass bis zu 150.000 zusätzliche Soldaten nötig wären, um nach einem Friedensschluss die Sicherheit der Ukraine zu garantieren. Das ist exakt die Zahl der ukrainischen Männer im wehrfähigen Alter, die in Deutschland Bürgergeld beziehen. Während die sich – Dank SPD – auf unsere Kosten in der sozialen Hängematte ausruhen, sollen wir unsere jungen Männer – Dank CDU – nach Osten schicken, um die Grenze der Ukraine zu schützen? Das ist eine Koalition des Wahnsinns.“

***

David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

