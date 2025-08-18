8 gegen den Frieden: Merkt Euch ihre Gesichter!

(David Berger) Acht gegen den Frieden: Dieses Trüppchen wird am Montag in Washington versuchen, Donald Trump davon zu überzeugen, dass der Ukrainekrieg auf jeden Fall weitergehen muss! Die wahren Feinde Europas sitzen nicht in den USA oder Russland!

Unser Tweet des Tages von Peter Brobe:

Acht gegen den Frieden: Dieses Trüppchen wird am Montag in Washington versuchen, Donald Trump davon zu überzeugen, dass der Ukrainekrieg auf jeden Fall weitergehen muss! pic.twitter.com/hyUJm12GCZ — Peter Borbe (@PeterBorbe) August 17, 2025

… und das obwohl seit dem Alasak-Gipfel die „Welt wieder ein ganzes Stück sicherer geworden ist“ (Orbán). Doch das können die europäischen Kriegstreiber, die seit mindestens zwei Jahren auf eine Ausweitung des Krieges und die damit verbundene absolute Verweigerung von Friedensgesprächen mit Russland setzen, nur sehr schwer ertragen.

Merz Pläne für einen Dritten Weltkrieg auf Eis gelegt?

Daher auch die kluge Entscheidung von Trump, heute zunächst mit Zelensky, der selbst vielen Menschen in der Ukraine inzwischen als kaum noch zurechnungsfähig gilt, allein zu sprechen. Die europäischen Regierungschefs werden dann wohl wieder am Kindertisch wartend, schlicht über die Ergebnisse informiert.

Das ist bei einem Gegner kriegerischer Auseinandersetzungen wie es Trump ist, auch nicht verwunderlich: Jetzt, wo der Friede mit Russland in Europa immer näher rückt, erscheinen ihre geradezu wahnhaften Versuche, diesen Krieg mit Milliarden, Waffen und Kriegsrhetorik anzuheizen, ja damit verbunden die Merzsche Bereitschaft, diesen Konflikt zu einem 3. (atomaren) Weltkrieg eskalieren zu lassen, in umso dunkleren Licht. Selbst noch in dem jüngsten Fünf-Punkte-Gegenvorschlag von Merz, Macron und Starmer verstricken sich die europäischen Staaten weiterhin in ihrer eigenen Kriegspropaganda.

Befreit euch von den Feinden Europas!

„Deutschland und die EU wären gut beraten, sich rauszuhalten.“, schreibt der ehemalige UN-Diplomat Michael von der Schulenburg in der EMMA. Wir alle wissen: Weder Merz noch von der Leyen haben die Größe das zu tun. In einer Mischung aus Gangstermentalität und halbstarkem Getue werden sie ihren Mund weiter aufmachen, für noch mehr Krieg und eine Zerstörung Europas.

Liebe Europäer, das sind eure Feinde, befreit euch von ihnen!

