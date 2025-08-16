Alaska-Gipfel: Kein Waffenstillstand, sondern ein dauerhafter Frieden

Unsere gleichgeschalteten Medien, die all ihre Energie der letzten Jahre in die Kriegstreiberei gegen Russland und blinde Ukraine-Propaganda gesetzt haben, fällen vernichtende Urteile über den Trump-Putin-Gipfel. Dabei stehen die Chancen gut, dass er eine wichtige Etappe zu einem dauerhaftem Frieden eingeleitet hat. Manaf Hassan in unserem Fundstück der Woche.

Es ist offensichtlich: Die westlichen Medien haben den Trump-Putin-Gipfel im Vorfeld systematisch schlechtgeredet – und sie tun es weiterhin. Das müssen sie auch, denn über dreieinhalb Jahre hinweg haben sie Lügen und Propaganda verbreitet.

Die USA unter Biden haben diesen Krieg forciert, die Ukraine und Russland in einen Konflikt gezerrt. Die EU durfte – und darf – einen Großteil der Kosten tragen.

Trump braucht einen außenpolitischen Erfolg

Für mich ist klar: Russland und die USA haben sich angenähert. Putins Reise nach Alaska war doch kein Zufall; sie war Teil von Vorgesprächen. Die gestrigen Verhandlungen haben beide Seiten noch näher zusammengebracht. Natürlich gibt es weiterhin Differenzen, doch insgesamt verliefen die Gespräche positiv.

Putin und Trump haben sich danach bewusst bedeckt gehalten – Stillschweigen wurde vereinbart. Die Ukraine wird zuerst über die neuesten Entwicklungen informiert. Trump wird Selenskyj treffen, gefolgt von einem Treffen zwischen Selenskyj und Putin. Anschließend wird Trump nach Russland reisen.

Ziel ist kein bloßer Waffenstillstand, sondern ein dauerhafter Frieden. Trump will diesen „Deal“ als historischen Erfolg verbuchen, besonders nach der negativen Presse der letzten Wochen (Iran, Epstein etc.). Er ist kein Friedensengel, sondern ein Dealmaker, ein Geschäftsmann. Er wird Vorteile für die USA herausholen – anders als viele unserer Politiker, die oft nicht im Interesse ihrer Länder handeln.

Europa ist der große Verlierer

Die westlichen Medien werden bis zuletzt versuchen, dieses Treffen zu diskreditieren, um die Wahrheit zu verschleiern: Die EU ist geschwächt. Die Lügen der Mainstream-Medien und westlicher Politiker werden in den kommenden Wochen entlarvt.

Europa ist – nach der Ukraine – der große Verlierer. Wir wurden isoliert und geschwächt. Nord Stream wurde zerstört. Alles ist teurer geworden, die Wirtschaft liegt am Boden, die Beziehungen zu Russland sind zerrüttet. Dafür werden wir Jahrzehnte zahlen müssen.

Danken wir den Politikern und Medien, die ihre eigenen Interessen über die ihrer Länder und unseres Kontinents stellen. Menschen, die ihre Seele für Geld und Ruhm verkauft haben, denen Deutschland, Europa und die Menschen hier gleichgültig sind. Einigkeit, Recht, Frieden und Freiheit bedeuten ihnen nichts – das haben sie seit Corona bewiesen. Solange wir zulassen, dass solche Menschen uns führen, wird es weiter bergab gehen.

Es ist Zeit, aufzuwachen.

Quelle: X.

***