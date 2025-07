So heißt die Hamas die „Queers for Palestine“ willkommen

Unter dem Motto „Queers for Palestine“ treten auch in Berlin psychisch gestörte, linksextreme oder und politisch komplett fehlgeleitete Aktivisten auf. Ein aussagekräftiges Video, das darstellt, wie die Hamas auf die „Vollidioten von Queers For Palestine“ (Tobias Huch) reagiert, macht derzeit die Runde auf den sozialen Netzwerken.

Wenn es nicht so tragisch wäre, könnte man darüber sogar lachen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass die Hamas-Fans in Deutschland sich köstlich über das strenggläubige Vorgehen ihrer Glaubensbrüder freuen…

„Sobald Palästina frei ist, wird es keinem Homosexuellen mehr erlaubt sein, in unserem reinen Land zu leben. Solche perversen Gräueltaten werden bei uns nicht akzeptiert werden.“

Palestinian Authority on „Queers for Palestine.“

“Once Palestine is free, not a single homosexual will be allowed to live in our pure land. Such perverted abominations will not be accepted among us.” pic.twitter.com/BgInWC6gBX

