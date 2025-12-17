Politikwissenschaftler zu Islam-Terror: „Noch nie so etwas Schlimmes erlebt“

Juden weltweit werden gejagt und getötet. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Terrorismus und habe noch nie so etwas Schlimmes erlebt. Der Westen wird angegriffen – Punkt.

Casey Babb ist nicht irgendwer. Er dürfte derzeit der bekannteste kanadische Politikwissenschaftler, Autor, Forscher und Sicherheitsexperte, der vor allem im Bereich internationale Sicherheit, Terrorismus, Cyber-Konflikte und nationale Sicherheit tätig ist. Heute Morgen hat Babb einen Hilferuf veröffentlicht, der auch unseren Politikern und Behörden, die nach wie vor ein gefährliches Islam-Appeasement betreiben, endlich die Augen öffnen müsste:

Juden weltweit werden gejagt und getötet

Falls Sie nicht wissen, was gerade passiert, lassen Sie mich es Ihnen erklären. Juden weltweit werden gejagt und getötet. Es ist erst der dritte Tag von Chanukka, und wir haben bereits Folgendes erlebt:

1. Juden wurden in Australien von einem Dschihadisten-Vater-Sohn-Gespann ermordet, wobei viele Menschen schwer verletzt wurden, darunter auch mein Freund Arsen Ostrovsky

(ich denke an dich, Bruder).

2. Studenten der Brown University wurden in einer von Rachel Friedberg, einer jüdischen Professorin und Leiterin des Judaistik-Programms der Schule, gehaltenen Unterrichtsstunde ermordet.

3. Ein jüdischer Professor für Kernphysik am MIT wurde heute in seinem Haus ermordet.

4. Orthodoxe Juden in New York wurden in der U-Bahn brutal angegriffen.

5. Gewalttätige palästinensische Demonstranten störten eine friedliche Chanukka-Feier in Amsterdam. Dutzende wurden festgenommen, nachdem die Polizei die feiernden Familien umstellen musste, um sie zu schützen.

6. Das Haus einer jüdischen Familie in Kalifornien wurde beschossen, weil sie Chanukka-Dekorationen angebracht hatten. Einer der Täter rief: „Freiheit für Palästina!“

7. Ein islamistischer Terroranschlag auf einem Weihnachtsmarkt in Polen konnte vereitelt werden.

8. Ein islamistischer Terroranschlag auf einem Weihnachtsmarkt in Deutschland konnte vereitelt werden.

9. Ein palästinensischer Terroranschlag in Kalifornien wurde vereitelt.

10. Frankreich hat seine Silvesterfeierlichkeiten wegen der Terrorgefahr abgesagt.

11. Das kanadische „Integrated Terrorism Assessment Centre“ erklärte, ein Terroranschlag in Kanada sei nun „eine realistische Möglichkeit“.

Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Terrorismus und habe noch nie so etwas Schlimmes erlebt. Der Westen wird angegriffen – Punkt. Die Frage ist nun: Was zum Teufel sollen wir dagegen unternehmen?

Trump: „Alle Nationen müssen gegen das Böse des Islamischen Terrorismus vorgehen!“

Passend und fast zeitgleich dazu hat US-Präsident Donald Trump Präsident Trump den islamischen Terrorismus als das bezeichnet, was er ist, und den Westen nach den Ereignissen in Sydney aufgefordert, dagegen vorzugehen. „Alle Nationen müssen gemeinsam gegen die bösen Kräfte des radikalen islamischen Terrorismus vorgehen. Der Westen muss endlich aufwachen!“

President Trump just CALLED OUT Islamic terrorism for what it is, demanding the West stand against it after what happened in Sydney „We don't learn…ALL NATIONS must stand together against the evil forces of radical Islamic terrorism." The West must WAKE UP!

„Ihr Ziel ist die Islamisierung der ganzen Welt“

Und die großartige Tulsi Gabbard, Leiterin der US-Nachrichtendienste hat bemerkt: „Der tragische islamistische Terroranschlag auf die Teilnehmer einer Chanukka-Feier in Australien dürfte leider niemanden überraschen. Er ist die direkte Folge des massiven Zustroms von Islamisten nach Australien.

Ihr Ziel ist nicht nur die Islamisierung Australiens, sondern der gesamten Welt – einschließlich der Vereinigten Staaten. Islamisten und der Islamismus stellen die größte Bedrohung für die Freiheit, Sicherheit und den Wohlstand der Vereinigten Staaten und der ganzen Welt dar. Für Europa – und vielleicht auch für Australien – ist es vermutlich bereits zu spät.

Für die Vereinigten Staaten von Amerika ist es noch nicht zu spät. Aber das wird sich bald ändern. Glücklicherweise hat Präsident Trump der Sicherung unserer Grenzen, der Abschiebung bekannter und mutmaßlicher Terroristen sowie der Eindämmung unkontrollierter Massenmigration, die Amerikaner gefährdet, höchste Priorität eingeräumt.

