Diakonie zieht Reißleine: Grundschulleiterin wollte verurteilte Israel-Hasserin als Pädagogin behalten

Entsetzen über die Leiterin einer Mindener Grundschule: Eine Kopftuch-Pädagogin mit SPD-Karriere lobte auf Social Media die Hamas-Massenmorde an Juden und wurde dafür rechtskräftig verurteilt (PP berichtete). Die Diakonie sprach die Kündigung aus, die Rektorin weint der Hetzerin jedoch hinterher.

Die in NRW bekannte Hetzerin und ehemalige Abgeordnete Amal Hamdan war bereits im Jahr 2025 verurteilt worden, das Landgericht bestätigte nun ihre Schuld. Sie hatte in zweiter Instanz um ein milderes Urteil gebettelt, weil sie ihren Job an der Mindener Hohenstaufenschule verloren hatte.

Die Diakonie als zuständiger Arbeitgeber hatte sie einige Wochen nach dem erstinstanzlichen Urteil auf die Straße gesetzt. Die ehemalige Integrationsratsvorsitzende und SPD-Kreistagsabgeordnete war im September 2025 am Mindener Amtsgericht wegen Billigung von Straftaten (gemeint waren die Hamas-Pogrome von Oktober 2024) verurteilt worden.

Täter-Opfer-Umkehr

Erschreckend: Kathrin Kosiek als Leiterin der Hohenstaufenschule bedauert, dass die israelfeindliche Kopftuch-Pädagogin weg ist. Das Mindener Tageblatt zitiert die Schulleiterin:

„Wir hätten sie gerne behalten, weil sie ihren Job sehr gut gemacht und vielen Eltern geholfen hat.“

Womit hat die verurteilte Straftäterin wohl den zahlreichen muslimischen Kindern und Eltern an dieser Brennpunkt-Schule „geholfen“? Etwa darin, wie man Täter-Opfer-Umkehr zulasten von Juden betreibt und islamistischen Terror schönredet?

Ein Lehrer aus Minden ist entsetzt über die Schulleiterin und erklärt:

„Kathrin Kosiek macht sich zur schuldhaften Verharmloserin dieser uneinsichtigen Straftäterin. Dieses zeigt, dass die Mindener Hohenstaufenschule kein anständiger Ort für Kinder mehr ist“.

***

