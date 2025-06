Midnight Hammer: „Trump hat richtigen Mittelweg gefunden“

Mit der „Operation Midnight Hammer“ hat sich Donald Trump auch in den Kreisen, zu denen sich viele PP-Leser zählen, nicht nur Freunde gemacht. Elsässer etwa urteilt: „Trump ist derselbe Kriegsverbrecher wie Bush geworden. Statt „Make America Great Again“ steht er jetzt für „Make Greater Israel!“. Eine verständnisvollere Sicht auf die Dinge wagt Dr. Markus Krall:

Es ist klar, dass Präsident Trump jetzt kritisiert und mit den „neo-Cons“ in eine Schublade gesteckt wird. Aber wenn ich darüber nachdenke, komme ich zum Schluss, dass er genau den richtigen Mittelweg gefunden hat. Warum?

1. Er hat das iranische Atomprogramm definitiv zerstört, dessen einziger logischer Zweck der Bau einer Atombombe sein konnte. Denn der Anreicherungsgrad des Urans, der dort durchgeführt wurde, schließt eine zivile Nutzung aus. Es ist außerdem wenig glaubwürdig, Atomenergie unbedingt zu brauchen, wenn man auf einem der größten Erdölvorräte der Welt sitzt. Es kann nicht überraschen, dass dieses Atomprogramm von Israel als Bedrohung wahrgenommen wurde, da das Mullah-Regime immer wieder mit der Vernichtung des jüdischen Staates gedroht hat. Man kann nicht ständig mit so etwas drohen und sich dann wundern, dass man ernst genommen wird.

2. Er ist nicht der Versuchung erlegen, jetzt einen Krieg mit dem Ziel des Regime-Change anzufangen. Das eben unterscheidet ihn von den kriegsliebenden neo-Cons. Regime change ist nicht die Sache des Auslands, sondern die Sache des iranischen Volkes, wenn es das denn will. Iran wird daher nicht das Schicksal des Irak erleiden, wo ein größenwahnsinniger Präsident Bush alles falsch gemacht hat, was man falsch machen konnte.

3. Er hat klar verkündet: NOW IS THE TIME FOR PEACE. Die Gefahr ist beseitigt, es besteht kein weiterer Grund zur Eskalation. Die Führung des Iran wird, wenn sie klug ist und überleben will, diesen Olivenzweig annehmen und die Demütigung herunterschlucken.

4. Die Europäer haben sich mit ihrer irrationalen und inkompetenten politischen Führung für die nächsten Jahre in die Bedeutungslosigkeit verabschiedet. Kein (relevantes) Schwein interessiert sich mehr für die Meinung von Merz, Macron, Starmer oder von der Leyen. Sie werden übrigens jetzt sehr schnell feststellen, dass das auch für die Ukraine gilt, wo Putin jetzt den Sack zumachen wird. Putin hat dafür gesorgt, dass die BRICS der Maßregelung des Iran zuschauen ohne signifikante Reaktion. Trump hat das Signal verstanden. Meine Prognose: Die Ukraine wird als Staat das Jahr 2025 nicht überleben. Sie wird im Wesentlichen Teil der Russischen Föderation.

Quelle: X.

PP-Aktuell: Urteil vom 12.06.25 des Finanzgerichts Cottbus:

Meine über ein Jahr mit Rechtsanwalt vorbereitete Klage gegen das Finanzamt, das alle Schenkungen (weil Blog rechtspopulistisch und staatskritisch sei) als Einnahmen mit Umsatzsteuer nachversteuert haben will, wurde abgewiesen.

