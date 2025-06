„Visiting Berlin in 2050“: Warnung oder Spott über Dummheit der Deutschen?

Ist es eine Warnung oder macht man sich einfach über die Dummheit der Deutschen lustig? Ein KI-erstelltes Video macht derzeit in den sozialen Netzwerken die Runde. Es will mit verschiedenen am PC konstruierten Szenen zeigen, wie Deutschland 2050 aussehen könnte, wenn unsere Altparteien weiter an der Macht bleiben:

Die Frage, ob es so kommt, betrachten viele der Kommentatoren als hinfällig, vielmehr sei es fraglich, ob es wirklich noch 25 Jahre dauert, bis Berlin so aussieht wie in dem KI-erstellten Video…

***

PP-Aktuell: Urteil vom 12.06.25 des Finanzgerichts Cottbus:

Meine über ein Jahr mit Rechtsanwalt vorbereitete Klage gegen das Finanzamt, das alle Schenkungen (weil Blog rechtspopulistisch und staatskritisch sei) als Einnahmen mit Umsatzsteuer nachversteuert haben will, wurde abgewiesen.

Hier die Hintergründe