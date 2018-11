(David Berger) Die größten Demoveranstalter der APO 2018, Pegida, Zukunft Heimat (Cottbus), „Pro Mitsprache“ und „Kandel ist überall“ haben sich nun zusammengetan und rufen für den 1. Dezember zu einer Großkundgebung gegen die Unterzeichnung des UN-Migrationspaktes auf. PP schließt sich dem Aufruf an.

Bereits am vergangenen Sonntag haben die Bürgerbewegungen in Dresden gegen den Migrationspakt protestiert. Für den 1. Dezember rufen sie nun zur nationalen Kundgebung vor dem Brandenburger Tor in Berlin auf. Los geht es um 14 Uhr. (Foto: Bildquelle Twitter)

Verteidigen auch wir unsere Souveränität! Unsere Heimat geben wir nicht auf!

Philosophia Perennis berichtet schon seit langer Zeit über den Pakt selbst, der Merkels Traum Wirklichkeit werden lassen soll: Ihre illegalen Aktionen im Bereich der Flüchtlingspolitik nachträglich zu legalisieren und zum Normalzustand zu machen. Aber auch den Widerstand gegen den Pakt, besonders die bezeichnenden Vorgänge im Petitionsausschuss, haben wir journalistisch begleitet und kein Geheimnis daraus gemacht, auf welcher Seite wir als Journalisten, denen die Presse- und Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist, stehen.

Philosophia Perennis schließt sich daher ausdrücklich dem Aufruf an. Die wichtigsten Mitarbeiter werden an der Kundgebung teilnehmen und wir würden uns freuen, wenn möglichst viele unserer Leser an unserer Seite mit für unsere Heimat vor dem Brandenburger-Tor stehen:

Nehmen wir uns in Sachen Migration Israel, Österreich und die USA zum Vorbild

Schon lange haben die großen Einwanderungsländer USA und Australien erklärt, dass sie sich nicht am Migrationspakt beteiligen.

Immer mehr Länder folgen diesem Beispiel, u.a. Polen, Dänemark, Österreich, Ungarn und Israel. Verteidigen auch wir unsere Souveränität!

