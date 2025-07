Misstrauensvotum gegen Von der Leyen: Der Anfang vom Ende

Gespenstische Atmosphäre im EU-Parlament: Von der Leyen versucht sich gegen das Misstrauensvotum zu verteidigen. Doch niemand klatscht: Außer ihre eigenen Parteifreunde von der CDU und die mitgebrachten Kommissionsbeamten. Unser Tweet des Tages direkt aus dem EU-Parlament:

Kein Wort der Entschuldigung. Kein Wort zur Offenlegung der Pfizer-SMS. Kein Zeichen der Reue. Stattdessen wüsste Beschimpfung der Initiatoren des Misstrauensvotums. Von der Leyen ist sichtlich angezählt.

Niemand außer Weber springt ihr zur Seite. Niemand glaubt ihr, niemand unterstützt sie in der Sache. So fühlten sich Reden der kommunistischen Apparatschiks in der Volkskammer Ende 1988 an. Das ist der Anfang vom Ende.

Abgestimmt wird übrigens am kommenden Donnerstag. Welche Hebel von der Leyen, die für ihre intriganten Aktionen hinter den Kulissen bekannt ist, bis dahin noch ziehen wird, wird sich zeigen.

