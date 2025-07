Die Klimahysterie und ihre infantilen Mitläufer

Alle Jahre wieder: man kann diese ebenso infantile wie hysterische „wir werden alle sterben“-Propaganda nur noch mit Humor ertragen. Wirklich erschütternd allerdings ist die grenzenlose Naivität mancher Mitmenschen, die nicht mal merken, in welchem Ausmaß sie veräppelt werden.

Wie kann man ernsthaft glauben, es wäre Wissenschaft, wenn der Wetteronkel im Fernsehen statt von schönem Wetter von „Hitzewelle“ spricht, und die gleichen Temperaturen wie seit Jahrzehnten mit immer dunklerem Rot versehen werden?

Die gleichen Temperaturen, in der Schweiz (oben) mit den Farben, wie sie auch bei uns früher üblich waren, in Deutschland aber mit den – seit Beginn der Klima-Gehirnwäsche – immer dunkler werdenden Farben versehen.

Dazu dann auch die Wandlung der Begriffe: Aus einem schönem Sommertag werden jetzt „Hitzewelle“, „Hammer-Glut“, „Höllensommer“ etc. Und mein Internet-Wetterbericht gibt inzwischen bei Temperaturen ab 30° eine Unwetterwarnung (!) heraus, womöglich auf ministerielle Anordnung. Tippt man auf das Warnschild, erhält man kluge Ratschläge, wie dass man langärmelige Kleidung tragen soll, dazu Sonnenschutz, möglichst einen Hut, und nur, wenn es unbedingt notwendig ist, das Haus verlassen sollte. Ach ja, und genug trinken natürlich. Ernsthaft? Sind wir hier im Kindergarten?

Noch mal zur Erinnerung: Beim Klimawandel geht um 1,5° in ca. 150 Jahren, und das nach einer kleinen Eiszeit, die erst im 19. Jahrhundert ausklang. Es geht nicht darum, dass wir alle verbrennen müssen und es wird auch nichts „kippen“, wie inzwischen sogar der IPCC einräumt. Was derzeit geschieht, ist schlicht Wetter! Können die selbsternannten „Klimaforscher“ Klima und Wetter nicht auseinanderhalten?

Und dann die vielen Toten (?)

Interessant ist zunächst mal, dass angeblich auch schon 2003 genauso viele Menschen starben wie jetzt behauptet wird – ohne jede seriöse Datenbasis. Wir stehen also nicht kurz vor dem Weltuntergang, sondern eher vor einer statistischen Normalität!

Aber wie kommen diese völlig absurden Zahlen überhaupt zustande? Ich vermute fast, dass sie völlig frei erfunden sind, nach dem schon von der Corona-Hysterie bekannten Muster: Macht mal eine Studie mit möglichst vielen Toten. Was bleibt abhängig beschäftigten Wissenschaftlern anderes übrig, als ihren Dienstherren den Gefallen zu tun. Das RKI ist weisungsgebunden. Viele staatlich geförderte Wissenschaftler laufen zudem Gefahr, ihre Fördergelder zu verlieren, wenn sie nicht brav das Geforderte abliefern.

Stellen wir dem mal reale/seriöse Zahlen gegenüber:

3 bis (in einem Einzelfall) 60 Tote pro Jahr. Nicht Tausende!

Und international sterben weit mehr Menschen an Kälte als an Hitze:

In gemäßigten Zonen wie Deutschland sind aber sowohl Hitze- wie auch Kältetote die absolute Ausnahme.

Vermutlich wird ähnlich getrickst wie schon bei Corona

Tatsache ist: So gut wie niemand stirbt schlicht an Alterschwäche, sondern der bereits extrem geschwächte Körper erliegt dann Infektionen, Unfällen, Schock oder eben auch ungünstigen klimatischen Bedingungen. Das wurde schon bei Corona sehr deutlich, da das Durchschnittsalter der Coronatoten über 80 Jahre betrug und da es auf das Gesamtjahr bezogen keine Übersterblichkeit gab. Woraus man den Schluss ziehen kann, dass sehr alte, kranke, geschwächte Menschen durch eine Infektion (Corona oder Grippe, das wurde nie differenziert) schon ein paar Wochen oder Monate früher starben, wodurch ein kurzer Ausschlag in der Statistik verursacht wurde, der sich übers Jahr dann aber wieder normalisierte.

Offenbar schaut man jetzt einfach nach Übersterblichkeit an sehr heißen Tagen und bezeichnet das dann als „Studie“. Das könnte die völlig absurden Zahlen, die da von „Qualitätsmedien“ und RKI verbreitet werden, erklären. Sofern sie nicht frei erfunden sind, denn auch das kann man angesichts der immer absurderen Medienparolen nicht mehr ausschließen. Selbst bei Statista sind die Daten von 2023 in einem parallelen Beitrag inzwischen auf das Tausendfache explodiert. Ups?! DDR 2.0 lässt grüßen.

Shitstorm gegen FDP-Chef Christian Dürr

In einem Twitterpost hatte Dürr sich völlig zu Recht über die ideologisierte Hysterie beim aktuellen Wetter beklagt, und verursachte damit einen Shitstorm unter den Hardcore-Ideologen. Die Haltungsjournaille erfreute sich daran, unterschlägt aber, dass Dürrs Post mehr als doppelt so viele Likes wie Kommentare bekam und auch im Kommentarbereich durchaus Zustimmung erfuhr, wenn auch nicht mehrheitlich.

Ein inszenierter Shitstorm also, den ich persönlich eher als erschütterndes Dokument von Bildungsferne und Infantilität einer Gesellschaft empfinde. So viele unreflektierte Nachplapperer von leicht zu entlarvenden Narrativen. Wer mag und leidensfähig ist, kann sich die Kommentare dort ja mal anschauen:

