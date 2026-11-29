Die nordrhein-westfälische AfD-Landtagsabgeordnete Enxhi Seli-Zacharias hat einen anonymen Brief öffentlich gemacht, der schwere Vorwürfe gegen Mitarbeiter der Klinik erhebt, in der sie ihr Kind zur Welt brachte. Dem Schreiben zufolge sollen Ärzte gehofft haben, bei ihrer Entbindung keinen Dienst zu haben. Andere Mitarbeiter sollen sich dafür ausgesprochen haben, sie wegen ihrer Parteizugehörigkeit gar nicht erst zu behandeln. Die Vorwürfe sind bislang unbestätigt. Sie berühren den Kern des Vertrauens, das jeder Patient haben können muss: dass seine politische Überzeugung bei seiner Behandlung keine Rolle spielt. Gastbeitrag von von Theo-Paul Löwengrub.



Einen absolut schockierenden Sachverhalt hat Enxhi Seli-Zacharias, AfD-Landtagsabgeordnete aus Gelsenkirchen und stellvertretende Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im nordrhein-westfälischen Landtag, in einem zehnminütigen emotionalen Instagram-Videobeitrag veröffentlicht. Demnach sei es in dem Krankenhaus, in dem sie ihr Kind entbunden hatte und auf dessen gynäkologischer Station sie sich vor einigen Monaten einem operativen Eingriff unterzog, hinter ihrem Rücken und ohne ihr Wissen zu ungeheuerlichen Äußerungen gekommen, während sie Patientin war. Ein namentlich nicht genannter Hinweisgeber (offenbar ein Mitarbeiter und Insider der Klinik, bei der es sich um ein katholisches Haus im Leistungsverbund NRW handeln soll) setzte Seli-Zacharias nun in einem anonymen Brief darüber in Kenntnis – weil er, wie er schreibt, nicht länger dazu schweigen könne.

Seinen schier unfassbaren Angaben zufolge hätten sich sowohl Mediziner – darunter auch eine leitende Oberärztin, die sie behandelte – als auch Pflegepersonal über Seli-Zacharias aufgrund ihrer politischen Haltung in menschenverachtender und diffamierender Weise geäußert und mehrfach dem Wunsch Ausdruck verliehen, die AfD-Politikerin solle in dem Haus am besten gar nicht behandelt werden. Bereits vor der Geburt ihres Kindes, so der Hinweisgeber, hätten Ärzte offen gesagt, sie hofften, dass sie keinen Dienst hätten, wenn die Wehen einsetzten, um das Kind nicht auf die Welt holen zu müssen.

Scheinbare Verteidiger dessen, was sie mit Füßen treten

Auch wenn das Schreiben anonym ist, ist seine Authentizität anscheinend so hoch, dass Seli-Zacharias weitere Untersuchungen und juristische Schritte eingeleitet hat. Leider ist die Vermutung, dass es sich bei den behaupteten Vorgängen um Tatsachenschilderungen handelt, mehr als begründet, im Lichte all dessen, was in diesem Deutschland inzwischen wieder normal wird. Anscheinend sind der Hippokratische Eid und das einst heilige Gelöbnis, Kranke ohne Ansehen der Person, des Alters, des Geschlechts, der Herkunft, der Religion oder der politischen Überzeugung zu behandeln, in diesem propagandaverseuchten Linksstaat inzwischen wieder ähnlich bedeutungslos geworden wie einst bei den furchtbaren Medizinern der NS-Diktatur oder auch im „real existierenden Sozialismus“, in dem der Geltungsbereich dessen, was eigentlich für alle ausnahmslos gelten muss, nach staatlichem Gusto auf die „Legitimen“, die „Guten“ und „Anständigen“ eingeengt wird, während alle anderen sukzessive zu Parias gemacht und außerhalb der Rechtsordnung gedrängt werden.

Man kennt diesen Shift von bedingungslos zu nur noch konditional geltenden Grundrechten zur Genüge: sei es die Neudefinition der Demokratie zu „Unserer Demokratie“™, die sich von angeblichen „Demokratiefeinden“ abgrenzt und so deklarierte Subjekte verbieten und bekämpfen zu dürfen meint; sei es die beschworene Meinungsvielfalt, die alle unerwünschten, zu „Hassrede“ und „Delegitimierern“ gestempelten Dissidenten ausschließt. Das Muster ist so alt wie die Kreuzigung und bildet den Wesenskern jeder Diskriminierung, jeder Apartheid, jeder auf Unrecht fußenden Ordnung: Die Vollstrecker wähnen sich selbst als die Wächter dessen, was sie mit Füßen treten. Die Bürgerrechte galten in den USA von Beginn an für „alle Bürger“ – bloß waren Schwarze eben keine Bürger. Im Dritten Reich hatten alle gleiche Rechte – bis auf Juden, die Untermenschen waren. Im Sozialismus sind alle Genossen – bis auf Konterrevolutionäre und Imperialisten, die als Volksschädlinge ausgemerzt werden dürfen. Und heute erfüllt eben das diffuse Feindbild „Faschist“ diesen Zweck. In diesem Ungeist werden die AfD und ihre Anhänger zum großen Ausgestoßenen gemacht – befeuert von einer perversen Propagandamaschinerie, die leider gerade im vermeintlich gebildeten akademischen Milieu Wirkung zeigt.

Patienten, die als Staatsfeinde um ihr Leben bangen müssen?

Dies reicht inzwischen anscheinend so weit, dass Ärzte und Pfleger – gewiss und hoffentlich nur ein kleiner Teil von ihnen – vermutlich ein gutes Gefühl dabei haben und sich als „antifaschistische Helden“ fühlen, wenn sie AfD-lern die Behandlung verweigern oder ihnen gar vorsätzlich schaden. Details will man sich hier gar nicht näher ausmalen; Seli-Zacharias spricht voller Entsetzen über die gruselige Vorstellung, unter Narkose oder in wehrloser Lage Pflegern und Ärzten ausgeliefert zu sein, die ihre freimütig bekundeten persönlichen Ressentiments (die bei der Berufsausübung überhaupt keine Rolle spielen dürften!) zum Maßstab für ihr medizinisches Handeln machen – und sei es nur durch widerwilligen „Dienst nach Vorschrift“ oder mangelndes Engagement, sprich Vernachlässigung der ärztlichen oder pflegerischen Betreuung. Eine solche Form „politischer Triage“ in den Kliniken wäre kriminell, doch wer wollte dies – eine hinreichende Zahl gleichgesinnter „Komplizen“ vorausgesetzt – zur Anzeige bringen, und was sollten die Opfer dagegen tun?

Patienten, die als Staatsfeinde um ihr Leben fürchten müssen: Dass solche Ängste in Deutschland jemals wieder begründet sein würden, hätte sich nach den Schrecken des Dritten Reichs niemand vorstellen können. So wie Justitia war auch das Gesundheitswesen jahrzehntelang „blind“ im besten Sinne: Selbst Schwerkriminelle, Neonazis oder Terroristen erhielten hierzulande immer und stets unhinterfragt selbstverständlich dieselbe medizinische Betreuung wie jeder andere auch. Selbst islamistische Terroristen, Kinderschänder oder Messermörder werden in diesem Land behandelt (vermutlich ohne dass hier irgendwelche vergleichbaren Aussagen von Ärzten wie bei Seli-Zacharias fallen). Diese Gleichbehandlung in existenziellen Belangen macht eine hochzivilisierte, ethisch fundierte demokratische Gesellschaft aus – und eine solche war Deutschland, bevor die große Spaltung unter Angela Merkel einsetzte. Die Folge ist, dass man sich diesbezüglich heute eben nicht mehr sicher sein kann, wer moralische Grundüberzeugungen und inneren Anstand im Zweifel über staatliche Feindpropaganda stellt. Fatalerweise auch nicht in den Heil- und Pflegeberufen.

Mit abgelehnten Druckaufträgen und Boykotten fängt es an

Was wir bei Corona erlebt haben, wirkt nach: Die Eiseskälte, mit der sich auch Mediziner und Geistliche so herz- wie gnadenlos an Ausgrenzungen und Entrechtungen beteiligten und skrupellos erst so nutzlose wie schädliche Maßnahmen guthießen, um dann gemeingefährliche „Impfungen“ durchzusetzen, hat jedes frühere Vertrauen erschüttert. Wer zu alledem so vorbehaltlos fähig war, der lässt im Zweifel auch Menschen mit der falschen Gesinnung krepieren – und fühlt sich noch gut dabei. Ob die von Enxhi Seli-Zacharias wiedergegebenen Anschuldigungen nun zutreffen oder nicht: Sie entsprechen einem radikalisierten Meinungsklima, das sich auch in allen anderen Bereichen des Alltags zeigt, und zeugen von einer Lust am feigen Diskriminieren durch die „Guten“, die sich hierfür auch noch ihrer vermeintlichen Zivilcourage rühmen. Wundern muss sich darüber niemand. In einem Land, wo Druckereien nun schon unliebsame Zeitungen nicht mehr drucken wollen, weil sie sonst Repressalien befürchten müssen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis politisch Andersdenkende dann auch nicht mehr in Geschäften bedient, von Anwälten vertreten, von Verkehrsbetrieben befördert oder eben von Ärzten nicht mehr behandelt werden. Notwendig nicht einmal, weil die Boykotteure selbst aus Überzeugung handeln – sondern weil sie selbst um Leib, Leben und wirtschaftliche Existenz bangen müssen, wenn sie mit den Falschen Geschäfte machen oder für sie Leistungen erbringen – und sei es medizinische Hilfe.

Das hatten wir alles schon einmal – und die damaligen Deutschen fühlten sich bei alledem genauso erleuchtet, vermeintlich auf der „richtigen“ Seite stehend und überzeugt wie auch heute wieder. Wohin das führt, ist bekannt – und wenn dieses Gift nicht baldmöglichst aus den Köpfen ausgeleitet wird, ist diese Gesellschaft verloren. AfDler, unliebsame Meinungsführer und missliebige Journalisten sind jedenfalls gut beraten, zweimal zu prüfen, in wessen ärztliche Behandlung sie sich künftig noch begeben.

Der Beitrag erschien zuerst hier. Video nachträglich von PP eingefügt.