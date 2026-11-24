Nach wochenlangem Streit hat die Berliner Linksfraktion nach Angaben der AfD-Fraktionsvorsitzenden Kristin Brinker die Neuköllner Abgeordnete Vanessa Emde ausgeschlossen. Der Fall hatte die Koalitionsgespräche von Linken, Grünen und SPD belastet. Brinker hält die Linksfraktion auch ohne Emde für regierungsunfähig.

Im Zentrum des Streits stand die Haltung zu Israel. Die Fraktionsführung warf Emde vor, sich über die für die linken Mandatsträger verbindliche Erklärung hinweggesetzt zu haben, die das Existenzrecht Israels bekräftigt. Emde wies den Vorwurf zurück, ihre Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung im Gazastreifen und im Westjordanland sei antisemitisch. Am Rande eines Landesparteitags sprach sie sich zudem bei einer propalästinensischen Demonstration gegen eine rot-grün-rote Koalition aus. Emde war im September mit 46,2 Prozent der Erststimmen in ihrem Neuköllner Wahlkreis direkt ins Abgeordnetenhaus gewählt worden.

Für die SPD war der Fall zur Koalitionsfrage geworden. Ende Oktober erklärte ihr Spitzenkandidat Steffen Krach im ZDF, bei einem Verbleib Emdes in der Linksfraktion werde es keine Koalition geben. Seit Anfang November verhandeln die drei Parteien über ein Bündnis. Die Linke will mit Elif Eralp erstmals die Regierende Bürgermeisterin Berlins stellen.

Brinker nannte den Ausschluss „das Mindeste“, um „wenigstens den Anschein von Regierungsfähigkeit zu erhalten“. Für den Beschluss waren mindestens 30 Stimmen in der 44-köpfigen Fraktion erforderlich. Nach Brinkers Angaben dauerte die Beratung mehr als zweieinhalb Stunden. Elf Mitglieder hätten dem Ausschluss nicht zugestimmt. Die AfD-Fraktionschefin warf der Linksfraktion eine ambivalente Haltung zu Antisemitismus, Israelhass und Clankriminalität vor. Das Misstrauen gegenüber der Polizei reiche aus ihrer Sicht bis zur Fraktionsvorsitzenden Eralp. „Auch ohne Emde bleibt die Linksfraktion regierungsunfähig“, erklärte Brinker.