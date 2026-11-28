Der BSW-Bundesparteitag hat am Samstag einen Antrag auf schärfere Abgrenzung von der AfD abgelehnt. Mehrere Delegierte erklärten daraufhin am Mikrofon ihren Parteiaustritt. Auslöser des Streits ist die Zusammenarbeit beider Parteien im Landtag von Sachsen-Anhalt.

Die Mehrheit der rund 600 Delegierten stellte sich in Dresden am 28. November hinter den Kurs der Parteiführung. BSW-Chef Fabio De Masi und Parteigründerin Sahra Wagenknecht hatten dafür geworben, in Sachsen-Anhalt eine begrenzte Zusammenarbeit mit der AfD zuzulassen. De Masi schließt eine Koalition aus, hält gemeinsame Anträge und gegebenenfalls auch schriftliche Vereinbarungen aber für möglich.

Vorstandsmitglieder um Klaus Ernst, Christian Leye und Sevim Dağdelen wollten auch die formelle oder faktische Tolerierung einer AfD-geführten Regierung sowie dauerhafte Absprachen ausschließen. Ihr Antrag scheiterte. Anschließend erklärten mehrere Delegierte öffentlich ihren Austritt. Dem Sender ntv lag eine gemeinsame Austrittserklärung von 30 Parteimitgliedern vor. Wie viele den Austritt bereits formal vollzogen hatten, blieb zunächst offen.

Die politische Bewährungsprobe folgt in Magdeburg. AfD und BSW haben dort bereits gemeinsam einen Antrag im Landtag durchgebracht. Bei der für den 8. Dezember vorgesehenen Ministerpräsidentenwahl will sich die BSW-Fraktion beim AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund enthalten. Damit bekommt der Streit über die „Brandmauer“ eine konkrete parlamentarische Dimension. In Dresden ging es um die Frage, ob das BSW seiner Landtagsfraktion Spielraum für solche Entscheidungen lässt. Die Delegiertenmehrheit hat diesen Spielraum verteidigt. Was er für die Regierungsbildung bedeutet, wird sich in Magdeburg zeigen.