Die CDU hatte auf Instagram behauptet, der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier habe Informationen an den früheren syrischen Machthaber Baschar al-Assad geliefert. Nach einem Urteil des Landgerichts Berlin II muss die Partei die Passage entfernen und darf die Behauptung nicht wiederholen.

Wie NIUS berichtet, hatte Frohnmaier die CDU nach dem Beitrag vom 6. November zunächst abmahnen lassen und anschließend einen Eilantrag gestellt. Die CDU kündigte an, sich gegen den Antrag zu verteidigen, erkannte den Unterlassungsanspruch am 23. November jedoch an. Das Gericht erließ daraufhin am 24. November das Urteil. Die CDU trägt dem Bericht zufolge die Verfahrenskosten.

Dem Streit ging eine Recherche von ZDF frontal voraus. Darin ging es um dienstlich eingestufte Unterlagen, die Mitarbeiter aus Frohnmaiers Büro an seine private E-Mail-Adresse weitergeleitet hatten, sowie um ein Treffen mit dem damaligen syrischen UN-Botschafter im Jahr 2018. Bei diesem Kontakt ging es laut der Recherche um Informationen zu einem Hilfsprogramm. Frohnmaier erklärte, diese Informationen seien öffentlich zugänglich gewesen. Sein Anwalt warf der CDU vor, beide Vorgänge miteinander vermengt zu haben.

Wer einem politischen Gegner vorwirft, Informationen an einen ausländischen Machthaber geliefert zu haben, sollte belegen können, was tatsächlich an wen gelangt ist. Diese Sorgfalt darf man auch von der CDU und ihre linken Propaganda-Influencer auf Instagram erwarten.