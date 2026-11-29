(David Berger) Ein koptischer Christ in Hurghada trägt ein tätowiertes Kreuz auf der Hand. Matthias Matussek hat ihm in der Weltwoche einen Brief geschrieben. Darin stellt er eine Frage, die besonders die deutschen Kirchen angeht. Wie glaubwürdig ist unser Eintreten für verfolgte Christen, wenn uns das eigene Bekenntnis schon bei einem offiziellen Besuch verlegen macht?

Matthias Matussek begegnet Mohab an einer Bar für Taucher im ägyptischen Hurghada. Der Mann arbeitet schnell, geschickt und mit einem Lächeln. Erst als Matussek auf seine Hände achtet, fällt ihm das kleine Kreuz zwischen Daumen und Zeigefinger auf. Seine Eltern, erfährt er, haben es ihm als Kind tätowieren lassen. In seinem Brief „Lieber Mohab“ schreibt Matussek den Satz, der die ganze Begegnung trägt: „Ihr Kreuz, Mohab, ist ein Brandzeichen.“

Das Wort ist hart. Es passt zu einem Zeichen, das auf der Haut bleibt, auch wenn es seinem Träger einmal lieber wäre, in der Menge unterzugehen. Für Mohabs Eltern, so lässt sich die Geste verstehen, gehörte der Glaube zu dem, was sie ihrem Kind mitgeben wollten. Matussek nennt das Kreuz ein „Glaubensbekenntnis, das stolz über Generationen hinweg zurückgreift in die Geschichte, die eine der bekennenden Märtyrer ist“.

Als Mohabs Lächeln verschwand

Das Gespräch kommt auf die 21 Christen, die der sogenannte Islamische Staat an einem Strand in Libyen ermordete. „Ihr Lächeln, lieber Mohab, verschwand da kurz wie hinter einer Wolke“, schreibt Matussek. Er belässt es bei dieser Beobachtung. Gerade deshalb wirkt sie. Für den Leser ist das Verbrechen eine Nachricht, die er vor Jahren gesehen haben mag. Im Gespräch mit Mohab bekommt die Erinnerung ein Gesicht.

An dieser Stelle denkt Matussek an deutsche Kirchenvertreter, die bei einer Begegnung mit muslimischen Würdenträgern ihre Kreuze verdeckten. Er schreibt von Männern, „die ihre Kreuze schamhaft hinter der Soutane verbargen“. Das Wort „schamhaft“ enthält sein Urteil. Über die persönlichen Beweggründe der Beteiligten lässt sich streiten. Über die Wirkung einer solchen Geste sollte man in den Kirchen reden können. Ein Bischof trägt sein Kreuz auch für die Gläubigen, die von ihm erwarten, dass er ihren Glauben öffentlich vertritt. Gerade ihnen fällt auf, wenn es bei einem offiziellen Besuch verschwindet.

Zum Respekt gehört ein offenes Bekenntnis

Man muss von einem deutschen Bischof keinen Heldenmut verlangen, um von ihm zu erwarten, dass er sein Kreuz sichtbar trägt. Wer einen muslimischen Würdenträger besucht, kann ihm mit aufrichtiger Höflichkeit begegnen und als Christ erkennbar bleiben. Das Gespräch gewinnt an Aufrichtigkeit, wenn beide Seiten wissen, wer ihnen gegenübersitzt und wofür er einsteht.

Matusseks Einwand trifft auch uns katholische Leser. Wie leicht fällt es, die Standhaftigkeit der koptischen Christen zu bewundern. Im eigenen Alltag genügt bisweilen schon ein spöttischer Blick, damit wir über unseren Glauben schweigen. Wer sich von dieser Frage treffen lässt, liest den Brief an Mohab mit größerem Gewinn als jemand, der darin nur eine Abrechnung mit deutschen Bischöfen findet.

Am Ende des Gesprächs erklärt Mohab, was sein Name bedeutet: „der Beschenkte“. Damit bekommt auch das kleine Kreuz auf seiner Hand noch einmal eine andere Bedeutung. Es gehört zu dem, was er von seinen Eltern empfangen hat und was er sichtbar mit sich trägt. Für Katholiken liegt darin ein Gedanke, der über diese Begegnung hinausreicht. Das Kreuz steht für Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat. Wer darin ein Geschenk erkennt, hat allen Grund, es mit der Selbstverständlichkeit zu tragen, mit der Mohab seine Hand über den Tresen reicht.

Quelle der Zitate: Matthias Matussek, „Lieber Mohab“, Weltwoche Deutschland, Nr. 48/2026, S. 7.