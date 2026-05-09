Hanta-Panikmache: RKI fordert Quarantäne, Masken, Besuchsverbote…

(David Berger) Während sich derzeit noch fast alle Wissenschaftler und die WHO einig sind, dass Hantaviren kein pandemisches Potenzial haben, hat die Panikmache in eben jenen Institutionen und Medien, die anlässlich Covid-19 eine Pandemie herbeigeredet haben, längst begonnen. Ganz vorne mit dabei nun auch das RKI. Mit Forderungen, die wir aus der Corona-Panikmache bereits kennen.

In einer eigenen Handreichung für den Öffent­lichen Gesundheits­dienst (ÖGD) empfiehlt es unter anderem die 6-wöchige „Quarantäne von Kontakt­personen nach möglicher Exposition gegenüber Andes-Hantavirus“

„Kontaktpersonen ansteckend“

In dem Dokument heißt es „Eine infizierte Kontaktperson kann bereits ab dem Auftreten erster leichter oder unspezifischer Symptome ansteckend sein.

Kontaktpersonen sollen für sechs Wochen nach letzter möglicher Exposition in Quarantäne bleiben.

Eine häusliche Quarantäne ist grundsätzlich möglich. Die Entscheidung, ob eine Quarantäne im häuslichen Umfeld erfolgen kann, sollte unter Berücksichtigung der Gesamtumstände erfolgen. Dazu gehören insbesondere die persönliche Lebenssituation der betroffenen Person, Anbindung an adäquate klinische Versorgung sowie die Sicherstellung des aktiven täglichen Monitorings.

Die Quarantäne- und Beobachtungsdauer sollte vollständig eingehalten werden, auch wenn währenddessen keine Symptome auftreten. Ein negatives Testergebnis bei asymptomatischen Personen hebt die Quarantäne nicht auf.

Außerdem sollen die Kontaktpersonen:

die Unterkunft nur aus zwingenden Gründen und nach Absprache mit dem Gesundheitsamt verlassen,

außerhalb der Unterkunft durchgehend einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen,

keine Schule, Arbeit, Veranstaltungen, Clubs oder vergleichbare soziale Kontakte aufsuchen,

keine Besuche anderer in der Unterkunft empfangen; unvermeidbare Besuche/Kontakte sind zuvor mit dem zuständigen Gesundheitsamt abzusprechen.

keine persönlichen Gegenstände, Hygieneartikel, Geschirr, Becher oder Besteck mit anderen Personen teilen,

innerhalb der Unterkunft Abstand zu anderen Personen halten

mindestens einen eigenen Raum für Schlaf- und Aufenthalt und ein eigenes Bad nutzen,

in gemeinsam genutzten Räumen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen,

regelmäßig Hände mit Wasser und Seife waschen,

die Unterkunft mehrmals täglich lüften.

Ein eigener Hantavirus-Monitor, der zwar nicht vom RKI verantwortet wird, wird sich in den kommenden Tagen – unter Einsatz eines bereits entwickelten PCR-Tests – rasch füllen und die Panik auch helfen anzukurbeln.

Beginnt gerade die 2. Plandemie?

Das erinnert alles fatal an die völlig überzogenen Corona-Maßnahmen. Das ist kein Zufall, denn die Handreichung verantwortet RKI-Chef Lars Schaade, der schon im März 2020 ohne belastbare Evidenz an eine Risikohochstufung für SARS-CoV-2 beteiligt war. Heute wollen sich die Verantwortlichen des RKI freilich nicht mehr daran erinnern, wie es überhaupt zu dem Lockdown kam. Vor zwei Tagen berichtete ich hier davon, dass Bill Gates bereits 2021 Hanta als die neue Pandemie verkünden ließ… Und keinen wundert es mehr, dass die Aktie des mRNA-Spezialisten Moderna deutlich zulegt, nachdem das Unternehmen Forschungsarbeiten an Hantavirus-Impfstoffen bestätigt hatte.

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„Philosophia Perennis“ geriet in eine perfide Verfolgung durch die Behörden, als wir coronakritisch berichteten.

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