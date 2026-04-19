Washington entschuldigt sich beim Papst

(David Berger) Nach Irritationen über angeblich gegen die USA gerichtete Friedensappelle sorgte Papst Leo für Klarheit – und aus Washington folgt eine bemerkenswerte Geste: Vizepräsident J. D. Vance entschuldigt sich öffentlich für scharfe Töne, die unter Katholiken weltweit zu einer Solidarisierung mit dem Papst geführt hatten. Während Donald Trump weiterhin kritisch reagiert, zeichnet sich vorsichtige Annäherung zwischen US-Politik und Vatikan ab. Zum Ärger linker Kreise weltweit.

Nach jüngsten Irritationen über vermeintliche politische Untertöne in päpstlichen Friedensbotschaften hat der Vatikan nun für Klarheit gesorgt. Papst Leo stellte demnach intern wie öffentlich auf seiner derzeit stattfindenden Afrikareise klar, dass seine jüngsten Reden zum Frieden keineswegs gezielt auf aktuelle militärische Entscheidungen der USA oder einen möglichen „Krieg Trumps“ abzielten. Vielmehr seien die Inhalte bereits im Vorfeld formuliert worden und stünden in einer längeren Tradition vatikanischer Friedensappelle. Bei seiner Afrikareise gehe es darum, Frieden und Gerechtigkeit auf dem Kontinent zu fördern, und nicht darum, sich mit Donald Trump anzulegen.

Klarstellung des Papstes

Die Klarstellung erfolgte, nachdem internationale Medien und politische Beobachter spekuliert hatten, der Papst habe indirekt Kritik an der Politik von Donald Trump geübt. Insbesondere Passagen, die zu Dialog und Deeskalation aufriefen, waren in diesem Kontext interpretiert worden. Was besonders bei Trump zu wütenden Reaktionen führte.

Der Vatikan betonte nun, dass die Reden unabhängig von tagespolitischen Entwicklungen vorbereitet worden seien. „Die Botschaft des Heiligen Vaters ist universell und richtet sich an alle Konfliktparteien weltweit“, hieß es aus diplomatischen Kreisen. Ziel sei es, langfristige Prinzipien des Friedens und der Versöhnung zu stärken – nicht, einzelne politische Akteure öffentlich zu kritisieren.

Unterdessen reagierte auch aus den USA ein prominenter Politiker: J. D. Vance entschuldigte sich beim Papst für mögliche Missverständnisse und frühere kritische Äußerungen. In einer Stellungnahme erklärte Vance, er bedaure, falls seine Worte als respektlos gegenüber dem Oberhaupt der katholischen Kirche wahrgenommen worden seien. Zugleich betonte er die Bedeutung eines konstruktiven Dialogs zwischen politischen und religiösen Institutionen:

Vance: Werden uns bemühen den Forderungen des Papstes nachzukommen

Vor einigen Stunden postete Vance auf X: „Ich bin dankbar, dass Papst Leo dies gesagt hat. Während die Mediennarrative ständig Konflikte schüren – und ja, echte Meinungsverschiedenheiten sind geschehen und werden geschehen –, ist die Realität oft viel komplizierter. Papst Leo verkündet das Evangelium, wie es seiner Rolle entspricht, und das bedeutet zwangsläufig, dass er seine Meinungen zu den moralischen Fragen der Gegenwart äußert. Der Präsident – und die gesamte Administration – arbeiten daran, diese moralischen Prinzipien in einer chaotischen Welt anzuwenden. Er wird in unseren Gebeten sein, und ich hoffe, dass wir in seinen sein werden.“

Beobachter werten die Entschuldigung als Zeichen einer vorsichtigen Annäherung zwischen Teilen der US-Politik und dem Vatikan. Während Differenzen in geopolitischen Fragen bestehen bleiben, scheint die Bereitschaft zum Dialog auf beiden Seiten gewachsen zu sein. Nach den despektierlichen Worten von Trump gegen den Papst war es – wie erwartet – zu heftigen Reaktionen von Katholiken und anderen Gläubigen aus aller Welt gekommen. Der Trump-nahe, international bekannte Bischof Robert Barron, hatte schon vor einigen Tagen festgestellt, Trump schulde dem Papst eine Entschuldigung.

„Wie viele Divisionen hat der Papst?“ soll Josef Stalin spöttisch angesichts der flehenden Rufe Papst Pius XII. zur Beendigung des Zweiten Weltkrieges bemerkt haben. Stalins Reich ist untergegangen, das des Papstes so mitgliederstark wie nie. Ihm kommt eine spirituelle Macht zu, die auch Verantwortung bedeutet und bei Katholiken zurecht höchste Erwartungen auslöst. Sie sollten dem Vorbild Vances folgen: „Er wird in unseren Gebeten sein, und ich hoffe, dass wir in seinen sein werden.“

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