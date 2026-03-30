„Allahu akbar“-Rufe: Al-Kaida-Terrorist al-Jolani von Syrern und Merz gefeiert

Bei öffentlichen Versammlungen von Syrern in Deutschland kam es bislang immer wieder zu „Allahu Akbar“-Rufen, nun auch wieder bei einem Auftritt von Ahmed al-Scharaa, der auch unter dem Namen Abu Mohammed al-Jolani bekannt ist, in Berlin. Da stellt sich doch die Frage, warum die Syrer in Deutschland jetzt nicht nach Hause fahren, wenn sie ihn doch so sehr lieben?

Syrian President Ahmed al-Sharaa at The Ritz-Carlton Hotel in the German capital, Berlin, during his meeting with the Syrian community there. pic.twitter.com/A4tlXbjTLj — Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) March 29, 2026

Ahmed al-Scharaa ist ein syrischer Akteur, der zuvor als führende Figur der Gruppe Hayat Tahrir al-Sham auftrat. Diese Organisation ging aus der al-Nusra-Front hervor, die mit al-Qaida verbunden war. Als Reaktion auf die Rufe seiner in Deutschland lebenden Landsleute, ließ er wissen, er sei stolz darauf, dass Syrer in Deutschland an ihrer nationalen Identität, Tradition und Verbundenheit zu Syrien festhalten. Sie seien von fundamentaler Bedeutung, um ein „authentisches“ Bild Syriens in Deutschland zu vermitteln.

In Deutschland leben mehrere hunderttausend Menschen mit syrischer Staatsangehörigkeit. Ein Teil dieser Personen kam seit 2015 im Zuge des syrischen Bürgerkriegs nach Deutschland. Viele verfügen über unterschiedliche Aufenthaltsstatus, darunter Asyl, subsidiären Schutz oder andere Formen des Aufenthaltsrechts.

Allahua Akbar Rufe in Deutschland beim freudigen Begrüßen des Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa

Dazu unser Tweet des Tages von Birgit Kelle: „Allahua Akbar Rufe in Deutschland beim freudigen Begrüßen des Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa, besser bekannt unter seinem dschihadistischen Kämpfernamen Abu Mohammed al-Jolani. Stellt sich die Frage, warum die Syrer in Deutschland jetzt nicht nach Hause fahren, wenn sie ihn doch so sehr lieben?“

Allahua Akbar Rufe in Deutschland beim freudigen Begrüßen des Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa, besser bekannt unter seinem dschihadistischen Kämpfernamen Abu Mohammed al-Jolani.

Stellt sich die Frage, warum die Syrer in Deutschland jetzt nicht nach Hause fahren, wenn sie ihn… https://t.co/PxoHdG3QvG — Birgit Kelle (@Birgit_Kelle) March 30, 2026

Allahu akbar-Rufe und Christenverfolgung

Weltweit ist der Ruf „Allahu akbar“ das letzte, was Christen, die von Muslimen zu Tausenden ermordet werden, hören. Mehrere christliche Organisationen haben daher im Vorfeld des Besuches von Merz gefordert, sich in der Syrienpolitik klar und aktiv für Religionsfreiheit einzusetzen. Anlass sind politische Veränderungen in Syrien sowie die anhaltend schwierige Lage religiöser Minderheiten, insbesondere von Christen. Die Organisationen weisen darauf hin, dass es weiterhin Berichte über extreme Gewalt, v.a. gegen Christen, Diskriminierung und Einschränkungen der Religionsausübung gibt. Gleichzeitig bestehen Zweifel daran, ob Zusicherungen der neuen syrischen Führung zum Schutz aller Bevölkerungsgruppen tatsächlich umgesetzt werden. Deutschland könnte seinen politischen Einfluss nutzen und mögliche Kooperationen oder Hilfen an konkrete Bedingungen knüpfen, eben den Schutz der syrischen Christen vor der Gewalt fanatischer Muslime.

***

„Philosophia Perennis“ ist bei seinem Kampf für einen „ehrlichen Journalismus“ auf Ihre Unterstützung angewiesen. Jeder Cent hilft uns! Hier mit einem Klick helfen:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)