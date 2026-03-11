Stuttgart: Syrer zeigt Kindergartengruppe sein Glied

Die Stuttgarter Polizei hat am gestrigen Dienstag einen 36-Jährigen Syrer festgenommen. Dieser soll sich vor Passanten und einer Kindergartengruppe entblößt haben. Während der Festnahme wehrte er sich massiv und verletzte Polizeibeamte.

Der 36-jährige Tatverdächtige hielt sich gegen 13.30 Uhr an der Bushaltestelle auf und soll dort sein Glied in Richtung mehrerer Passanten gezeigt haben. Unter den Anwesenden befanden sich auch Kinder einer Kindergartengruppe. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten soll sich der Mann erneut entblößt und sich zudem aggressiv gegenüber den Einsatzkräften verhalten haben, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde.

Gewalt auch gegen Polizeibeamte

In den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Stuttgart in der Hahnemannstaße sollte der Mann durchsucht werden. Hiergegen soll er sich massiv zur Wehr gesetzt und in Richtung mehrerer Polizeibeamter getreten haben. Zudem soll er einen Polizeibeamten beleidigt und diesen in das Gesicht gespuckt und geschlagen haben Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt. Die Beamten nahmen den 36-Jährigen daraufhin fest.

Der syrische Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags (10.03.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Zeugen sowie Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 07118990-5778 zu melden.

Syrische Tatverdächtige in Kriminalstatistik

Nichtdeutsche sind in der Kriminalstatistik deutlich überrepräsentiert. In Fällen sexualisierter Gewalt spielen Syrer eine herausragende Rolle: 1.530 syrische Tatverdächtige bei sexualisierter Gewalt wurden in einem Regierungsdatensatz genannt. In 2024 gab es laut Innenministerium etwa 648 Fälle von Vergewaltigung/sexueller Nötigung mit syrischen Tatverdächtigen (Tatverdächtigenfälle, nicht unbedingt einzelne Täter).