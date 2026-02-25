Mittwoch, 25. Februar 2026
Migration

15 Messerstiche: Mutter von 5 Kindern von Syrer ermordet

David Berger
By David Berger
In Hagen ist eine 35-jährige Frau und Mutter von fünf Kindern Opfer eines tödlichen Messerangriffs geworden. Nach bisherigen Ermittlungsangaben wurde sie durch einen Syrer mit zahlreichen Messerstichen – Berichten zufolge etwa 15 – attackiert. Trotz schneller Rettungsmaßnahmen erlag sie noch am Tatort ihren schweren Verletzungen. Die Tat ereignete sich im öffentlichen Raum und sorgte für einen größeren Polizeieinsatz.

Als Tatverdächtiger wurde ein syrischer Staatsangehöriger festgenommen, der ihr Lebensgefährte sein soll. Die Hintergründe der Tat, mögliche Motive sowie die genaue Beziehung zwischen Opfer und Verdächtigem sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft prüft die Umstände und hat eine Obduktion angeordnet, um den genauen Ablauf der Gewalttat zu rekonstruieren.

Trauer und Wut

Die Brutalität des Angriffs hat die Stadt tief erschüttert. Besonders tragisch dabei, dass fünf Kinder ihre Mutter verloren haben. In der Bevölkerung wachsen Trauer, Wut und auch Unsicherheit. Viele Menschen fragen sich, wie es zu einer solchen Tat kommen konnte und ob Warnsignale möglicherweise übersehen wurden.

Einer von inzwischen hunderten an grausamen Vorfällen, die dennoch die Diskussion über Migrationspolitik, Integration und öffentliche Sicherheit kaum voranbringen – weil die Altparteien ihre Fehler nicht eingestehen wollen und von strengeren Überprüfungen des Aufenthaltsstatus, einer konsequenteren Strafverfolgung sowie klarere Integrationsanforderungen nichts wissen wollen.

