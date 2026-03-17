… Nachdem er anstandslos ohne Gegenleistung freie Kost und Logis erhalten hatte, testete er die weitere Duldsamkeit seines Gastlandes erfolgreich aus, und randalierte völlig folgenlos in einem Elektromarkt in Kelheim. Dieses interpretierte der junge Mann folgerichtig als Einladung, noch zwanzigmal wiederzukommen. Tja, leider kann man da nichts machen, sagt die Staatsanwaltschaft, die ansonsten sicherlich bei Beleidigung von Politikern unnachsichtig bleibt. Schließlich sei Sachbeschädigung das gute Recht von traumatisierten Flüchtlingen.

Dieser junge Syrer macht alles richtig. Nachdem er anstandslos ohne Gegenleistung freie Kost und Logis erhalten hatte, testete er die weitere Duldsamkeit seines Gastlandes erfolgreich aus, und randalierte völlig folgenlos in einem Elektromarkt in Kelheim. Dieses interpretierte… pic.twitter.com/RVdEMpXKP3 — TheRealTom™ – Trusted Flagger (@tomdabassman) March 16, 2026

„Oftmals kümmert sich darum keiner“

Und hier zur Ergänzung, wie es aussieht, wenn jemand ausreisepflichtig ist:

DAS ist die Migrationspolitik in Deutschland, @OlafScholz hat gelogen, @NancyFaeser hat gelogen, @_FriedrichMerz lügt und @BMI_Bund kann nix machen & lügt ebenfalls: Zig Straftaten, illegal hier, kommt in die X-Te Kontrolle und wird laufengelassen. Der Polizei wirfts man es hin pic.twitter.com/uE46Zfk7vw — Danny Hillborou (@DannyHillborou1) March 16, 2026