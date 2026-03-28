Auf dem Hamburger Rathausmarkt versammelten sich am 26. März 2026 mehrere tausend Menschen (laut Polizei etwa 7.500 Personen), um an einer Demonstration gegen sexualisierte Gewalt teilzunehmen. Der Protest richtete sich gegen sexualisierte Gewalt — sowohl offline als auch digital — und für einen besseren Schutz von Betroffenen. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Es reicht! Die Scham muss die Seite wechseln“ und wurde von verschiedenen Aktivisten und Politikern unterstützt. Was dort geschah war wirklich zum Fremdschämen – und zwar ganz unabhängig von einem der 78 Geschlechter …

Unser Tweet des Tages von Vladim Derksen:

„Alle Frauen haben sich hingehockt und nur Männer sollten stehen bleiben. Sie alle sollten sich gegenseitig anschauen und sich fragen, ob sie gerade potentiellen Tätern ins Gesicht schauen und sich gegenseitig schwören, niemals einer zu werden. Mehr Erniedrigung eines ganzen Geschlechts findet man nur in Fetisch Clubs.“

Alle Frauen haben sich hingehockt und nur Männer sollten stehen bleiben. Sie alle sollten sich gegenseitig anschauen und sich fragen, ob sie gerade potentiellen Tätern ins Gesicht schauen und sich gegenseitig schwören, niemals einer zu werden. Mehr Erniedrigung eines ganzen… pic.twitter.com/o21n2L69hQ — Vadim Derksen (@realDerksen) March 28, 2026