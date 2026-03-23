Trump kündigt vorübergehenden Waffenstillstand an

Inmitten wachsender Spannungen im Nahen Osten hat US-Präsident Donald Trump überraschend einen zeitlich begrenzten Waffenstillstand zwischen den USA und Iran angekündigt. Die Mitteilung veröffentlichte er auf seiner Plattform Truth Social.

Nach Angaben Trumps seien in den vergangenen Tagen „sehr gute und produktive Gespräche“ zwischen Vertretern beider Staaten geführt worden. Als Konsequenz daraus habe er angeordnet, geplante militärische Angriffe auf iranische Energie- und Infrastrukturziele für zunächst fünf Tage auszusetzen. Die Maßnahme sei jedoch an den Fortgang der laufenden Gespräche geknüpft.

Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Lage in der Region zuletzt deutlich verschärft hatte. Erst kurz zuvor hatte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu die internationale Gemeinschaft zu einem entschlosseneren Vorgehen gegen den Iran aufgerufen.

Beobachter werten Trumps Schritt als möglichen diplomatischen Vorstoß, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Ob der temporäre Waffenstillstand tatsächlich in eine langfristige Entspannung mündet, bleibt jedoch ungewiss. Entscheidend dürfte sein, ob die angekündigten Gespräche konkrete Fortschritte bringen.

Für den Moment sorgt die Nachricht zumindest für ein vorsichtiges Aufatmen in einer ohnehin angespannten Region.

Der gesamte Text von US-Präsident Donald Trump hier im Wortlaut:

„Ich freue mich mitzuteilen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und der Iran in den letzten zwei Tagen sehr gute und produktive Gespräche über eine vollständige und umfassende Beilegung unserer Feindseligkeiten im Nahen Osten geführt haben. Aufgrund des Tenors und Tons dieser eingehenden, detaillierten und konstruktiven Gespräche, die im Laufe der Woche fortgesetzt werden, habe ich das Kriegsministerium angewiesen, sämtliche Militärschläge gegen iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur für einen Zeitraum von fünf Tagen auszusetzen — vorbehaltlich des Erfolgs der laufenden Treffen und Gespräche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit! Präsident Donald J. Trump“