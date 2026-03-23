ARD: „Die SPD ist der Sieger der Wahlen in Rheinland-Pfalz“

(David Berger) „Die SPD ist der Sieger dieser Wahl“ – so Jörg Schönenborn zur Wahl in Rheinland Pfalz gestern in den Tagesthemen, als längst feststand, dass die SPD eine grandiose Niederlage erlitten hat, während die AfD sich mehr als verdoppeln konnte: „Warum werden wir unter Androhung von Gefängnis gezwungen für diese freudschen Versprecher zu zahlen?“ fragt Julian Adrat zurecht.

„Die SPD ist der Sieger dieser Wahl“ – Jörg Schönenborn zur Wahl in Rheinland Pfalz. Warum werden wir unter Androhung von Gefängnis gezwungen für diese freudschen Versprecher zu zahlen? pic.twitter.com/ybPRcsT02O — Julian Adrat (@JulianAdrat) March 22, 2026

Lustigerweise ist das nicht die erste Freudsche Fehlleistung, die dem ARD-Wahlexperten Jörg Schönenborn unterläuft. Manche werden sich noch an den Wahlabend der US-Wahl 2016 zwischen Hillary Clinton und Donald Trump erinnern. Damals wurde in der ARD auf der Basis einer Umfrage unter Deutschen die Verliererin Clinton bereits als Siegerin präsentiert, ja Schönenborn betonte sogar, dass Clinton vorne liegt.