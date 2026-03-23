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ARD: „Die SPD ist der Sieger der Wahlen in Rheinland-Pfalz“

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David Berger
By David Berger
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(David Berger) „Die SPD ist der Sieger dieser Wahl“ – so Jörg Schönenborn zur Wahl in Rheinland Pfalz gestern in den Tagesthemen, als längst feststand, dass die SPD eine grandiose Niederlage erlitten hat, während die AfD sich mehr als verdoppeln konnte: „Warum werden wir unter Androhung von Gefängnis gezwungen für diese freudschen Versprecher zu zahlen?“ fragt Julian Adrat zurecht.

„Die SPD ist der Sieger dieser Wahl“ – Jörg Schönenborn zur Wahl in Rheinland Pfalz. Warum werden wir unter Androhung von Gefängnis gezwungen für diese freudschen Versprecher zu zahlen? pic.twitter.com/ybPRcsT02O

— Julian Adrat (@JulianAdrat) March 22, 2026

Lustigerweise ist das nicht die erste Freudsche Fehlleistung, die dem ARD-Wahlexperten Jörg Schönenborn unterläuft. Manche werden sich noch an den Wahlabend der US-Wahl 2016 zwischen Hillary Clinton und Donald Trump erinnern. Damals wurde in der ARD auf der Basis einer Umfrage unter Deutschen die Verliererin Clinton bereits als Siegerin präsentiert, ja Schönenborn betonte sogar, dass Clinton vorne liegt.

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David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

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