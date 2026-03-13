„Zuerst Katholik“: Chiles neuer Präsident beginnt Amtszeit mit Gebet in Kathedrale

(David Berger) Mit einer Aufsehen erregenden symbolischen Geste hat der neue Präsident Chiles, José Antonio Kast, seine Amtszeit begonnen. Kurz nach seiner Vereidigung suchte der konservative Politiker die Kathedrale der Hauptstadt auf, wo er gemeinsam mit seiner Familie betete, Ausdruck seines katholischen Glaubens und der daraus resultierenden politischen Werte.

Kast trat sein Amt am 11. März 2026 an. Die Vereidigung fand traditionell im Nationalkongress in der Hafenstadt Valparaíso statt. Dort legte der 60-jährige Politiker den Amtseid ab und übernahm die Präsidentenschärpe von seinem Vorgänger Gabriel Boric.

Mit dem Machtwechsel endet die Amtszeit des linksgerichteten Boric, der Chile seit 2022 regiert hatte. Kast gewann die Präsidentschaftswahl 2025 und steht nun für eine deutlich konservativere politische Linie im Land.

Überzeugter Katholik gegen irreguläre Einwanderung

Noch am Tag seines Amtsantritts besuchte Kast die Kathedrale von Santiago. Dort nahm er sich Zeit für ein Gebet zusammen mit seiner Ehefrau: Kast ist praktizierender Katholik und hat seinen Glauben in der Vergangenheit immer wieder als wichtigen Teil seiner politischen Haltung bezeichnet. Für Furore sorgte seine Aussage: „Ich bin zuerst Katholik, dann Politiker.“

Mientras aquí nos gobiernan masones y judíos, en Chile eligieron a un presidente que lo primero que hizo después de asumir fue ir a la Catedral. Acá 70% de mayoría católica y nos mean en la cara con rituales prehispánicos. pic.twitter.com/CMjSrjoDJy — Sublevados 🇲🇽 (@Sublevados_) March 13, 2026

Vater von neun Kindern

In Chile, einem Land mit starkem katholischem Einfluss, wurde dieser Schritt von den Chilenen als Zeichen für „Werte und Tradition“ begrüßt. Der neue Präsident kündigte bereits im Wahlkampf an, entschlossen gegen Kriminalität und irreguläre Migration vorzugehen. Auch wirtschaftspolitisch setzt er auf marktliberale Reformen und eine Stärkung der Sicherheitskräfte.

Mit diesen Positionen gilt Kast als einer der konservativsten Präsidenten Chiles seit dem Ende der Militärdiktatur im Jahr 1990. Der aus einer deutschstämmigen Familie stammende Politiker ist verheiratet und Vater von neun Kindern. Politisch vertritt er christlich-konservative Werte und eine strikte „Law-and-Order“-Politik.

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