Baden-Württemberg hat Schwarz-Blau gewählt, bekommt aber Grün-Schwarz

Eigentlich hat sich Baden-Württemberg gestern mit großer Mehrheit für Schwarz-Blau entschieden. Das bürgerliche Lager, allen voran die AfD, konnte deutliche Zugewinne verbuchen. Dennoch zeichnet sich nach ersten politischen Signalen eine Regierungsbildung ab, die wieder einmal gegen den Willen des Wählers stattfinden wird.

„Zuerst kommt die Partei …“, sei der Satz des Abends, so Prof. Homburg in unserem Tweet des Tages:

„Schwarz-Blau gewinnt fast 15 Punkte hinzu, Manuel Hagel kann MP werden. Er überlässt das Amt aber dem WEF-Mann Cem Özdemir. Grüne regieren weiter, der Wählerwille ist egal.

Grüne: Es regieren Cem Özdemir und Finanzminister Danyal Bayaz, dessen Beamte bei der politischen Verfolgung Michael Ballwegs federführend waren. Hinzu kommt im schlimmsten Fall Boris Palmer, der Gefängnis und Rentenkürzungen für Ungeimpfte forderte. Bill Gates hat auf ganzer Linie gewonnen.

CDU: Die mathematische Theorie der Demokratie lehrt, dass man den KLEINSTEN möglichen Koalitionspartner wählen sollte, um die eigene Position zu stärken. Die CDU ignoriert dieses elementare Prinzip und huldigt ihrer Brandmauer. Das wird ihr weiter schaden.

FDP: Sie wurde 2013 im Bund abgestraft, weil sie Merkel beim Bruch des Maastricht-Vertrags half. Später erhielt sie eine zweite Chance, nutzte sie aber nicht, sondern verschaffte Verbrenner- und Heizungsverboten sowie dem „Selbstbestimmungsgesetz” eine Mehrheit. Mit dem Ausscheiden aus dem Landtag des Stammlands BW dürfte sich die Partei erledigt haben.

AfD: Ein Spitzenkandidat, der in Berlin bleiben will, ist nie eine gute Idee. Röttgen hatte diesen kapitalen Fehler in NRW vorexerziert, und Frohnmaier hat ihn wiederholt. Außerdem schwäbelt er nicht, das ist in BW tödlich.

BSW: Mit 1,4 Prozent der Stimmen hat das BSW den Einzug der Linken verhindert, spielt aber ansonsten keine Rolle mehr. Sein Stern verglühte, als sich das BSW in die Blockparteien einreihte. Nachhaltig anders reden als handeln funktioniert bei Wagenknecht ebenso wenig wie bei Kubicki.

SPD: Die frühere Arbeitsplatz-Partei profitierte von ihrer Wirtschaftskompetenz, man denke etwa an die Volkswirte Karl Schiller und Helmut Schmidt. Seit sie die Grünen kopiert und auf Klimaschwindel und Degrowth setzt, hat die SPD keine Funktion mehr in unserem Parteisystem. Das Juste Milieu wählt lieber das Original.

