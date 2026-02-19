Bundeskanzler Merz: Zweiter Weltkrieg dauerte weniger als vier Jahre

(David Berger) War der Zweite Weltkrieg nur ein „Fliegenschiss“ in der Kriegsgeschichte? Jedenfalls verglichen mit dem glorreichen Krieg in der Ukraine? Jüngste Aussagen des Kanzlers legen dies nahe. Dass sie es dabei mit der historischen Wahrheit nicht so ernst nehmen, ist vermutlich kein Problem. Anderslautende Aussagen will Merz schließlich in Zukunft hart zensieren lassen.

Dass wir in einer Art totalitärer Kakistokratie leben, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Dass aber der Kanzler tatsächlich behauptet der Zweite Weltkrieg (1939-1945) hätte weniger als vier Jahre gedauert, hätte ich nicht für möglich gehalten. Und das kurz nachdem er bekannt gegeben hat, dass er gedenkt, mit Klarnamenpflicht gegen in Zukunft gegen falsche Informationen vorgehen will.

„Der dauert jetzt schon länger als der Zweite Weltkrieg.“

„Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt in wenigen Tagen vier Jahre. Der dauert jetzt schon länger als der Zweite Weltkrieg.“ – so der Kanzler. Jetzt stellt sich die Frage: wird er das korrigieren oder wird jede anders lautende Aussage auch unter Strafe gestellt. In einem Land, in dem man gesetzlich und unter Androhung harter Strafen Frauen Männer, Männer Frauen und Krieg Frieden nennen muss, ist inzwischen alles möglich.

„Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt in wenigen Tagen vier Jahre. Der dauert jetzt schon länger als der Zweite Weltkrieg.“

Ich kann mir nicht mehr erklären, wie Friedrich Merz zu seinen historischen Thesen gelangt. pic.twitter.com/SXzE8QCsmz — Julian Reichelt (@jreichelt) February 18, 2026

Beaerbock übertroffen

Da hatten wir gedacht mit Annalena Baerbocks wirren Aussagen schon den Bodensatz der Kakistokratie erreicht zu haben. Aber weit gefehlt, es geht immer noch tiefer. Was auch damit zusammenhängt, dass es selbst für unsere Justiz nicht mehr entscheidend ist, was jemand sagt, sondern wer es sagt, ob es Desinformation ist, sondern wessen Desinformation es ist.

Laut aktueller Umfragen ist Merz der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten. Selbst Olaf Scholz war nie so tief in der Achtung der Bürger gesunken wie Merz: In Umfragen liegt Merz hinter Olaf Scholz. Nur noch 22 Prozent bescheinigen ihm gute Arbeit. Die große Mehrheit will ihn einfach loswerden und dass es Deutschland endlich besser geht. Doch Merz hat – zum Schrecken seiner Genossen – bereits den Willen zu einer zweiten Amtszeit bekundet.

