Deutschlands Geheimdienste wurden zur Überwachungsmaschinerie

Der Verfassungsschutz ist inzwischen keine Bastion mehr zum Schutz der Verfassung, sondern Teil eines Schatten-Apparats, der sich personell und institutionell ausdehnt hat – im Namen des selbstlos Allgemeinen, im Dienste des parteiisch Konkreten, im „Kampf gegen Rechts“.

In einer Zeit, in der Datenschutz, digitale Freiheit und staatliche Kontrolle zentrale gesellschaftliche Debatten prägen, kommt eine neue investigative NIUS-Recherche von Felix Perrefort gerade zur rechten Zeit: „Der Schatten-Staat: Wie Deutschlands Geheimdienste zur Überwachungsmaschinerie mutieren“ analysiert kritisch, wie sich die Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik in Richtung immer umfassenderer Überwachungsfunktionen entwickelt hat.

Überwachung der Bürger

Der Artikel beginnt mit einer pointierten Feststellung: „Kaum ein Apparat stand zuletzt so sehr in der Kritik wie der Verfassungsschutz.“ Gleichzeitig aber betont er, dass dieser – trotz wachsender Vorbehalte aus Politik, alternativen Medien und Bürgerrechtsbewegungen – weiter ausgebaut werden soll.

Damit wird eine grundlegende Spannung sichtbar: Auf der einen Seite steht die offizielle Aufgabe der Nachrichtendienste, demokratische Strukturen zu schützen. So definiert beispielsweise das Bundesamt für Verfassungsschutz seine Mission als Schutz „der freiheitlichen demokratischen Grundordnung“. Auf der anderen Seite wächst der Eindruck, dass viele ihrer Aktivitäten zunehmend über reine Gefahrenabwehr weit hinausgehen und in eine umfassende Überwachungsarchitektur münden.

„Schatten-Staat“

Der Begriff „Schatten-Staat“ im Titel der Recherche spielt mit dieser Ambivalenz: Er evoziert das Bild einer versteckten, schwer durchschaubaren Machtstruktur, die hinter den demokratischen Institutionen operiert. Ob dieser Begriff nun im politikwissenschaftlichen Sinne als „Staat im Staate“ verstanden wird oder eher metaphorisch für schwer kontrollierbare Sicherheitsstrukturen steht, macht deutlich, wie stark das Misstrauen gegenüber Geheimdienstaktivitäten derzeit ist.

Tatsächlich gibt es konkrete Beispiele für Debatten um Überwachungsbefugnisse: So hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass bestimmte Formen der strategischen Fernmeldeaufklärung, wie sie der BND praktizierte, verfassungswidrig sind – weil sie die Privatsphäre und Pressefreiheit verletzen. Solche Urteile unterstreichen, dass nicht nur Kritiker, sondern auch Gerichte erhebliche Bedenken hinsichtlich weitreichender Überwachung äußern.

Ein zentrales Spannungsfeld – und ein Kernthema der NIUS-Recherche – ist die Frage: Warum wächst der Apparat trotzdem weiter? Öffentlich wird oft argumentiert, dass terroristische Bedrohungen, Cyberangriffe aus dem Ausland oder hybride Einflussversuche neue, umfassendere Werkzeuge erfordern. Öffentlich bekannte Berichte des Verfassungsschutzes warnen etwa regelmäßig vor Einflüssen aus Russland, China oder dem Umfeld rechtsextremer „Reichsbürger“. Gerne wird auch – seit von der Leyens ersten Initiativen zur Überwachung des Internets – der Kampf gegen Kinderpornographie vorgeschoben, um auch Kritiker der Totalüberwachung zu diskreditieren; nach dem Motto: „Habt Ihr etwa etwas zu verbergen?“ Um dann freilich keinerlei Interesse mehr an dem Kampf gegen Kinderpornographie zu zeigen. Diese Faktenlage verdeutlicht, wie Sicherheitsbehörden ihre Aufgaben selbst definieren und öffentlich rechtfertigen.

Hier wird eine gefährliche Dynamik sichtbar: Der Sicherheitsapparat dehnt sich aus, teilweise jenseits klarer parlamentarischer Kontrolle, und schafft Strukturen, die für Bürger nur schwer durchschaubar sind.

Wie viel Überwachung kann sich ein Rechtsstaat leisten?

Diese Kritik ist nicht nur akademisch. Sie berührt Grundrechte wie Privatsphäre, Meinungsfreiheit und demokratische Kontrolle staatlicher Macht. Wenn Sicherheitsbehörden immer tiefere Einblicke in Kommunikation, Bewegungsdaten oder digitale Interaktionen der Bevölkerung erhalten, stellt sich die Frage, wie diese Eingriffe kontrolliert werden – und wie sie mit den Grundpfeilern des Rechtsstaats vereinbar sind. Internationale Fälle wie der NSA-Überwachungsskandal haben gezeigt, wie weit staatliche Überwachung reichen kann und welche Konsequenzen das für Demokratie und Vertrauen hat.

Fazit von Perrefort: „Der Verfassungsschutz ist keine Bastion gegen politischen Extremismus, sondern Teil eines prä-totalitären Schatten-Apparats geworden, der sich personell und institutionell kontinuierlich ausdehnt – im Namen des selbstlos Allgemeinen, im Dienste des parteiisch Konkreten, im „Kampf gegen Rechts“. Die aktuellen Pläne, Nachrichtendienste mit operativen oder gar polizeilichen Befugnissen auszustatten, sind die konsequente Fortsetzung dieser Entwicklung.

Wer die Geschichte, die Struktur und die Skandale des deutschen Inlandsgeheimdienstes ernst nimmt, kann diese Ausweitung nicht als zeitgemäße Reform, sondern nur als Warnsignal begreifen – als rot blinkendes Frühwarnsignal, um in seinen hauseigenen Metaphern zu bleiben.“

Damit berühren wir ein derzeitiges Dilemma: Wie viel Macht und Transparenz braucht ein Staat, um seine Bürger zu schützen – ohne sie gleichzeitig zu überwachen? Wer wirklich Menschenrechte, die (,nicht Unsere)Demokratie schützen will, der muss sie immer öfter vor dem Verfassungsschutz und anderen Geheimdienste verteidigen.

***

„Philosophia Perennis“ gilt seit fast 10 Jahren als „regierungskritisch“. Eine journalistische Selbstverständlichkeit, die im Linksstaat immer öfter geächtet und bestraft wird. Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Jeder Cent hilft uns! Hier mit einem Klick helfen:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)