Die intellektuelle Erbärmlichkeit Dunja Hayalis…

…verdient es, transkribiert, dokumentiert und analysiert zu werden. So der Journalist Felix Perrefort in unserem Tweet des Tages:

„Sie erinnert mich an die Bedeutung einer der oberflächlich trockensten, tatsächlich aber wichtigsten Vorlesungen meines Philosophiestudiums: Argumentationstheorie. Ich sehe Holm Tetens noch förmlich vor mir, wie er ein im öffentlichen Kosmos zirkulierendes Argument zerlegte und abschätzig sagte: „Sehen Sie, was die einem vorsetzen?“

Damit zu Dunja Hayali: „Leute, wundert sich jetzt ernsthaft irgendjemand darüber, dass dieses NIUS Dinge aus dem Zusammenhang reißt, verdreht, verfälscht, vertauscht – und zwar genau so, wie es ihnen in den Kram passt? Das ist ja Strategie: immer so, wie sie es gerade brauchen. Und es ist auch nicht neu. Erinnern Sie sich noch an Charlie Kirk und die Videos von damals?“

Dort, wo es entscheidend wird, auf der Belegebene, hört sie auf. Sie setzt voraus, was sie zu begründen hätte. Argumentationslogisch ist das exakt das, was sie im Anschluss glaubt, bei NIUS zu identifizieren.

„Jedenfalls – was ich viel spannender finde – ist, dass es jetzt Politiker*innen gibt, die sich nicht mehr bei der Primärquelle informieren, sondern bei diesem Schrott, und das dann für bare Münze nehmen, weil das natürlich auch in deren Konzept passt.“

Der Kampf, den wir führen, ist ein Kampf gegen die etablierte Dummheit

Mit „Primärquelle“ dürfte hier die Lanz-Sendung gemeint sein, aus der NIUS Aussagen – nicht sinnentstellend – zusammengeschnitten hatte, um nachzuweisen, dass Daniel Günther die Zensur von NIUS gefordert hatte.

Sie unterstellt hier also eine Manipulation, die sie wiederum nicht belegt. Stattdessen behauptet sie eine strategische Motivation, deren Ziel sie nicht benennt, irgendeinen verschwörerischen Kollektivwillen – um sich dann mit „Schlafschaf“ über angebliche Verschwörungstheoretiker auf der NIUS-Seite lustig zu machen:

„Also es ist alles genau so gewollt. Und wir? Was machen wir? Wir diskutieren jetzt die ganze Zeit schon wieder darüber. Dabei ist es alles deren Plan. Schlaf du schön weiter, du Schlafschaf.“

Fassen wir zusammen: nichts belegt, nur geraunt, im selben Atemzug genau das getan, was der Gegenseite vorgeworfen wird – und für diesen Schrott bekommt sie immer noch 32 000 Likes auf Instagram. Man kann es nicht oft genug sagen: Der Kampf, den wir führen, ist ein Kampf gegen die etablierte Dummheit.

Die intellektuelle Erbärmlichkeit Dunja Hayalis verdient es, transkribiert, dokumentiert und analysiert zu werden. Sie erinnert mich an die Bedeutung einer der oberflächlich trockensten, tatsächlich aber wichtigsten Vorlesungen meines Philosophiestudiums: Argumentationstheorie.… pic.twitter.com/U6auNCGg5e — Felix Perrefort (@FPerrefort) January 17, 2026