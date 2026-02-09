Linke Bilderstürmer kapern die katholische Steuerkirche

Die Kirchen verlieren ihre Gläubigen – und reagieren mit noch mehr Ideologie. In Kissler Kompakt (KK 236) analysiert Alexander Kissler, wie evangelische und katholische Kirchen in Deutschland ihren Linkskurs zementieren und sich damit immer weiter von ihrem eigentlichen Auftrag entfernen.

Der Synodale Weg endet nicht in Erneuerung, sondern in Politisierung: Quoten, Gender, Care-Gap und Kulturkampf ersetzen Glauben, Trost und Erlösung. Kritiker werden diffamiert, einfache Frömmigkeit gilt als verdächtig, innerkirchlicherWiderspruch als Widerstand, der nicht „belohnt“ werden dürfe. Warum Kirchen sich als weltanschauliche Kampforganisationen neu erfinden. Warum sie damit ihre religiöse Substanz verspielen.

Kirchensteuer stoppen, um katholisch zu bleiben!

