Freitag, 30. Januar 2026
Berlin

Wegners Streusalz-Appell: Versagen, Spott und verletzte Berliner

(c) Screenshot YT
David Berger
By David Berger
9

(David Berger) Berlin ächzt unter Eisregen und Dauerfrost, die Krankenhäuser und Arztpraxen wissen nicht mehr, wie sie die zahllosen Verunfallten behandeln sollen, doch der jüngste Vorstoß von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sorgt weniger für Erleichterung als für Häme. Weil Gehwege in der Hauptstadt seit Tagen spiegelglatt sind und Streusalz aus Umweltschutzgründen verboten ist, wandte sich Wegner öffentlich an das Abgeordnetenhaus – und erntete dafür massiven Spott.

Auf X forderte Wegner eine schnelle Gesetzesänderung, um in Ausnahmesituationen den Einsatz von Tausalz zu erlauben. „Wir erleben in Berlin extreme Wetterbedingungen – mit Eisregen und anhaltendem Frost“, schrieb der Regierungschef. Man müsse „die gefährliche Lage auf Gehwegen, Treppen und Straßen entschärfen“, es sei die Pflicht des Senats, „dass die Menschen auch im Winter gut und sicher durch die Stadt kommen“. Tatsächlich sind viel Gehwege und Plätze Berlins nur noch unter größter Gefahr passierbar.

„Politisch am Ende“

Doch statt Zustimmung folgte eine Welle der Kritik – auch aus der Politik selbst. Besonders scharf fiel die Reaktion des früheren FDP-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Kubicki aus. „Ein Regierungschef, der über X um Mehrheiten für Selbstverständlichkeiten bettelt, ist politisch am Ende“, kommentierte er süffisant.

Noch deutlicher wurde der Spott aus den eigenen Reihen. CDU-Parteikollege Armin Laschet machte sich öffentlich über den Vorstoß lustig und schrieb: „Und nein, es ist keine überraschende Wetterkrise: Man nennt es Winter.“ Laschet verwies zudem darauf, dass sich sogar Grünen-Politiker aus Baden-Württemberg über die Berliner Debatte amüsierten.

SPD blockiert – Brandmauer schadet Bürgern

Der Appell selbst ging zwar viral – rund eine Million Menschen sahen Wegners Beitrag –, doch die enorme Reichweite wirkte eher wie ein Verstärker für den Hohn. In Berlin ist der Einsatz von Streusalz auf Gehwegen seit Jahren weitgehend untersagt, stattdessen sollen Anlieger mit Sand oder Splitt streuen. Ein Antrag der CDU-Fraktion zur Lockerung des Verbots liegt zwar bereits vor, wird vom Koalitionspartner SPD bislang jedoch skeptisch gesehen. Wegner muss wieder einmal erfahren, wie sehr sich die Union (und das nicht nur in Berlin) zum Opfer linker Parteien gemacht hat. Auch in Berlin verhindert die Brandmauer, dass vernünftige Ideen der CDU umgesetzt werden. Die Leidtragenden freilich dieser Politik sind die Bürger.

Zusätzliche Brisanz erhält die Debatte durch Wegners jüngste Vergangenheit: Erst vor wenigen Wochen stand er wegen seines Krisenmanagements während eines großflächigen Stromausfalls in der Kritik, nachdem bekannt geworden war, dass er in dieser Phase Tennis gespielt und dann auch noch die Öffentlichkeit belogen hatte. Vor diesem Hintergrund wirkt der Streusalz-Appell für viele weniger wie entschlossenes Handeln – und mehr wie ein erneuter politischer Fehltritt auf glattem Parkett.

***

Unterstützen Sie bitte die Arbeit von „Philosophia Perennis“! Hier mit einem Klick:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Atombombe statt Atomkraftwerk: Joschka Fischer will Europa nuklear bewaffnen
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!